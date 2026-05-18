Μια καλά ενημερωμένη πακιστανική πηγή υποστηρίζει εδώ και λίγη ώρα ότι η χώρα του έχει υποβάλει την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση στην αμερικανική πλευρά από το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters. Η πηγή σημείωσε ότι «οι δύο χώρες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται τους όρους τους».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε την απάντησή της στις αμερικανικές επισημάνσεις επί της τελευταίας της πρότασης.

Μία ιρανική πηγή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αποκάλυψε ότι το ιρανικό κείμενο που παραδόθηκε στο Πακιστάν επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Αμερική συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ιρανική πρόταση, η οποία απορρίφθηκε από την Ουάσινγκτον, προέβλεπε την άρση όλων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Τεχεράνη, εκτός από την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Περιλάμβανε επίσης την αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, ανεξάρτητα από το ζήτημα της αναστολής του εμπλουτισμού για χρόνια, κάτι στο οποίο η ιρανική πλευρά φαίνεται να έχει επιδείξει ευελιξία.

Ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε να μεταφέρει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε ότι η κατάσταση στο Ορμούζ δεν πρέπει να επιστρέψει σε αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο και ότι πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις επιθέσεις που στόχευσαν το έδαφός της.

Αντιθέτως, η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον βομβαρδισμό του ιρανικού εδάφους και επέμεινε στην απομάκρυνση 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το εσωτερικό του Ιράν. Απαίτησε, επίσης, τη λειτουργία μόνο ενός συνόλου ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και αρνήθηκε να αποδεσμεύσει περισσότερο από το 25% των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν που κατέχονται στο εξωτερικό.

Διαρροές πληροφοριών που έλαβαν τα Al-Arabiya/Al-Hadath σχετικά με την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση, αποκαλύπτουν ότι η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει το αίτημά της για αποζημίωση, επιλέγοντας αντ' αυτού οικονομικά κίνητρα, και έχει ζητήσει πολλαπλές διεθνείς εγγυήσεις για οποιαδήποτε συμφωνία. Οι διαρροές δείχνουν επίσης ότι το Ιράν θέλει να διαχωρίσει τη θαλάσσια οδό από τις πολυπλοκότητες του πυρηνικού ζητήματος και επιμένει σε μια υπό όρους μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

