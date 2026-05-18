Της Λυγερής Γιαννουλάκη

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται τον ερχόμενο Ιούλιο, από την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Αφορμή στάθηκε η σύλληψη των δύο ισραηλινών στρατιωτών από τη Χεζμπολάχ.

Ο πόλεμος διήρκησε 34 ημέρες και έληξε με την κατάπαυση του πυρός, όπου και ζητήθηκε αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, καθώς και σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου από το Ισραήλ.

Με αφορμή την επέτειο, αλλά και την κρίση στη Μέση Ανατολή, θυμόμαστε τις μάχες, τις αεροπορικές επιδρομές, καθώς και τις επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή από τις 12 Ιουλίου ως τις 14 Αυγούστου 2006.

Επιχειρήσεις

« Baliste »: Γαλλική αεροναυτική επιχείρηση ανοικτά του Λιβάνου, με στόχο την προστασία και απομάκρυνση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Αλλαγή Κατεύθυνσης 11»: Η τελική επιθετική επιχείρηση των ΙIDF, οποία ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου 2006 και έληξε στις 14 Αυγούστου

«Sharp and Smooth»: Γνωστή και ως επιχείρηση της Μπααλμπέκ. Ήταν μια επιδρομή των IDF σε ένα νοσοκομείο στην πόλη Μπααλμπέκ, 1-2 Αυγούστου

« Sukoon »: Eπιχείρηση που ξεκίνησε από το Ινδικό Ναυτικό για την εκκένωση Ινδών, Σριλανκέζων και Νεπαλέζων υπηκόων, καθώς και Λιβανέζων πολιτών με Ινδούς συζύγους

«Δεύτερη Επιχείρηση στην Τύρο»: Iσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη μονάδα «Μαγκλάν» των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, στις 3–15 Αυγούστου 2006

Mάχες

Μάχη της Ayta ash-Sha'b : Aπό τις 12 Ιουλίου ως τις 14 Αυγούστου. Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Ισλαμική Αντίσταση, ένοπλη πτέρυγα της Χεζμπολάχ, συγκρούστηκαν με σκοπό τον έλεγχο της πόλης

Μάχη της Maroun al-Ras : 19 ως 29 Ιουλίου

Μάχη του Wadi Saluki : 11-13 Aυγούστου

Μάχη της Bint Jbeil: 23 Ιουλίου ως 11 Αυγούστου

Επιθέσεις σε κομβόι

15 Ιουλίου : Σύμφωνα με τον ΟΗΕ κομβόι που διέφευγαν από τη Μαρουάχιν δέχθηκαν επίθεση από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) στον παραλιακό δρόμο προς την Τύρο

18 Ιουλίου: Ο IDF επιτέθηκε σε κομβόι ασθενοφόρων και φορτηγών που λειτουργούσε από τον Ερυθρό Σταυρό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (UAERC) στον δρόμο μεταξύ Δαμασκού - Βηρυτού

23 Ιουλίου : Επίθεση από πύραυλο του IDF σε πολιτικό όχημα που διέφευγε από το Ατ Τίρι σκότωσε τρεις αμάχους και τραυμάτισε δεκαέξι

28 Ιουλίου : Κομβόι βοήθειας χτυπήθηκε από την IAF καθώς επέστρεφε από την παράδοση ανθρωπιστικών προμηθειών σε ένα λιβανικό χωριό

7 Αυγούστου : Οδηγοί φορτηγών σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφη της IAF βομβάρδισαν κομβόι φορτηγών που μετέφεραν φρούτα

11 Αυγούστου: O ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε μια αυτοκινητοπομπή οχημάτων που εγκατέλειπαν το Μαργιαγιούν. Η επίθεση σκότωσε 7 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 36 η αυτοκινητοπομπή αποτελούνταν από περίπου 759 οχήματα που μετέφεραν Λιβανέζους αστυνομικούς, στρατιώτες, πολίτες και έναν δημοσιογράφο του Associated Press

Αεροπορικές επιθέσεις

30 Ιουλίου : Aεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Κανά, χωριό του νότιου Λιβάνου

4 Αυγούστου 2006 : Aεροπορική επιδρομή στο Αλ-Καά

7 Αυγούστου 2006 : Aεροπορική επιδρομή στη Σιγιάχ προάστιο της Βηρυτού

7-8 Αυγούστου: Αεροπορικές επιδρομές στην Γκαζιγιέ, γνωστές και ως σφαγή της πόλης Γκαζιγιέ

O πόλεμος έληξε με το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ψήφισμα ζητά την πλήρη παύση των εχθροπραξιών, καθώς και την ανάληψη πλήρους ελέγχου του εδάφους του Λιβάνου από την κυβέρνηση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

