Χιλιάδες Ιρανοί βγαίνουν τα βράδια στους δρόμους, με τα όπλα στα χέρια, σε συγκεντρώσεις που διοργανώνει το καθεστώς, με στόχο την κινητοποίηση των υποστηρικτών του κατά των ΗΠΑ.

Κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια αριστοκρατική γειτονιά της Τεχεράνης, το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» αντηχεί πάνω από μια «θάλασσα» ιρανικών σημαιών, ενώ οι πλανόδιοι πωλητές προσφέρουν τσάι και αναμνηστικά, όπως πατριωτικά καπέλα και κονκάρδες, στο ενθουσιώδες πλήθος.

«Είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για τη χώρα μου και για τον λαό μου», λέει στο CNN μια νεαρή γυναίκα ονόματι Τιάνα, που φορά γυαλιά στα χρώματα της ιρανικής σημαίας.

«Όλος ο λαός, ολόκληρος ο στρατός, όλοι οι διοικητές που διαθέτουμε, είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και τη δική τους ζωή, και έτοιμοι να πολεμήσουν με όλη τους την καρδιά και την ψυχή», προσθέτει, μετά την απειλή του Τραμπ «να κινηθεί γρήγορα το Ιράν» αλλιώς «δεν θα μείνει τίποτα».

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, κρατώντας ένα αυτοσχέδιο πλακάτ, μετέφρασε το μήνυμα που ήταν γραμμένο με το χέρι στα φαρσί. «Η πυρηνική και η πυραυλική τεχνολογία είναι εξίσου σημαντικές με τα σύνορά μας, γι’ αυτό θα τις προστατεύσουμε», έγραφε σε αυτό.

«Χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια, καθαρή ενέργεια, όχι βόμβες», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην άρνηση του Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ο Τραμπ ξέρει ότι δεν έχουμε βόμβες, αλλά μας επιτίθεται», εκτιμά.

Καθώς πληθαίνουν οι φήμες και εντείνονται οι φόβοι για νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πολλοί Ιρανοί πιστεύουν πως ένας νέος κύκλος εχθροπραξιών είναι αναπόφευκτος.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

«Ξέρουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί», αναφέρει μια άλλη διαδιαδηλώτρια, η Φατίμα, η οποία μεγάλωσε στο Λονδίνο και στο Ντουμπάι. «Απλά θα μας πει: “Κάντε ό,τι σας λέω, αλλιώς θα σας σκοτώσω”. Και μετά θα μας επιτεθεί, ακόμα κι αν κάνουμε ό,τι μας λέει», συμπληρώνει η ίδια.

Αυτές οι νυχτερινές συναθροίσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα κάθε βράδυ εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, από την αρχή του πολέμου.

Αλλά τις τελευταίες ημέρες, όπως περιγράφει το CNN, υπάρχουν και δημόσια περίπτερα με όπλα, όπου οι πολίτες μπορούν να μάθουν τα βασικά για τη χρήση τους. Αυτό δείχνει πως το ιρανικό καθεστώς προετοιμάζει τον λαό για νέες συγκρούσεις.

Σε ένα περίπτερο στην πλατεία Βανάκ, στεκόταν μια γυναίκα και μάθαινε πώς να χειρίζεται ένα αυτόματο όπλο τύπου AK-47, με έναν μασκοφόρο άνδρα με στρατιωτική στολή να της δείχνει πώς να αποσυναρμολογεί και να συναρμολογεί το όπλο.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα μικρό κορίτσι έπαιζε με ένα άδειο Καλάσνικοφ, σημαδεύοντας με το όπλο προς τον αέρα και πατώντας τη σκανδάλη. Στη συνέχεια έδωσε το όπλο στον εκπαιδευτή της, που χαμογελούσε.

Η πρόσκληση για ένοπλη αντίσταση επαναλαμβάνεται και στην κρατική τηλεόραση, με αρκετούς σταθμούς να μεταδίδουν εικόνες των παρουσιαστών τους να κρατούν στα χέρια τους αυτόματα όπλα.

Ένας παρουσιαστής, ο Χοσεΐν Χοσεΐνι, στον κρατικό σταθμό «Ofogh», πυροβόλησε σε ζωντανή μετάδοση προς την οροφή του στούντιο, αφού έλαβε οδηγίες από ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης.

Και η παρουσιάστρια του Channel-3 Μομπίνα Νασίρι, μιλούσε στους τηλεθεατές κρατώντας ένα τουφέκι με τα δύο της χέρια. «Μου έστειλαν ένα όπλο από την πλατεία Βανάκ, ώστε και εγώ, όπως και όλοι εσείς, να μάθω πώς να το χρησιμοποιώ», ανακοίνωσε.

Κάποιοι θέλουν ειρήνη

Ωστόσο, όπως παρατηρεί το CNN, δεν είναι όλοι οι Ιρανοί έτοιμοι για μάχη.

Σε ένα ήσυχο πάρκο κοντά στο μουσείο κινηματογράφου στο Ιράν, πολίτες ξεφύλλιζαν βιβλία, πίνοντας τσάι, και ζευγάρια περνούσαν κρατημένα χέρι-χέρι.

«Όχι στον πόλεμο», φώναξε ένας νεαρός άνδρας καθώς περνούσε.

Καθισμένη σε ένα παγκάκι του πάρκου με τον σύζυγό της, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο πόσο απεγνωσμένα ήθελαν και οι δύο να αλλάξει το Ιράν. «Θέλουμε να ζούμε σε μια κανονική χώρα, όπου τα παιδιά μας θα έχουν μέλλον», ψιθύρισε στα αγγλικά. «Θέλουμε ειρήνη», είπε μια άλλη νεαρή γυναίκα.

Όμως με το κλίμα να γίνεται όλο και πιο τεταμένο και τη χώρα να βρίσκεται ενδεχομένως στο χείλος μιας νέας πολεμικής σύρραξης, όλα αυτά τα μηνύματα του λαού φαίνεται πως πνίγονται πίσω από τις σκληρές φωνές του καθεστώτος.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.