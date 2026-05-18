Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τη Δευτέρα τις ασκήσεις πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη τακτικών όπλων στη χώρα αποτελεί μια «πρωτοφανή πρόκληση» για την παγκόσμια ασφάλεια.

«Μετατρέποντας τη Λευκορωσία σε πυρηνικό εφαλτήριο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο νομιμοποιεί de facto τη διάδοση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα αυταρχικά καθεστώτα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το Κίεβο κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους του να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και του Μινσκ: «Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίσουν μια απερίφραστη και αποφασιστική καταδίκη από όλα τα κράτη που σέβονται το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων».

Πηγή: skai.gr

