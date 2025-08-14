Λογαριασμός
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου με μουσική υπόκρουση Π. Γαϊτάνου

Η δημοσίευσή της συνοδευόταν από την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο φόντο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου

Κίμπερλι

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που αναλαμβάνει σύντομα καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, απηύθυνε εγκάρδιες ευχές στους Έλληνες για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου

Γκίλφοϊλ

