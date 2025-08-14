Times of Israel: Η Ιερουσαλήμ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ πάγωσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλούνται δήλωση μιας ομάδας που ιδρύθηκε από τον Θεόφιλο Γ', τον Ορθόδοξο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ. «Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, ο Δήμος της Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ. Κατά την άποψή μας, ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση σχετίζεται με το ζήτημα της Arnona», του φόρου ακίνητης περιουσίας, αναφέρει η δήλωση.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η διαμάχη μεταξύ του δήμου και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητα στην Ιερουσαλήμ μαίνεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Μια δεκαετής συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ είχε εμποδίσει τον δήμο της Ιερουσαλήμ να εισπράττει φόρο ακίνητης περιουσίας από χριστιανικούς οργανισμούς.

Ωστόσο, το 2018, η πόλη αποφάσισε ότι η απαλλαγή για τις εκκλησίες ισχύει μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για θρησκευτικές ανάγκες» - εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες - και άρχισε να επιδιώκει την είσπραξη λογαριασμών ύψους δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Την εποχή εκείνη, ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκλεισαν για τρεις ημέρες τον Ναό της Αναστάσεως.

Ο δήμος υποχώρησε μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις μεταξύ του δήμου και των εκκλησιαστικών αρχών έχουν αναζωπυρωθεί αρκετές φορές σχετικά με συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

«Ως θρησκευτικοί φορείς, οι εκκλησίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε είναι χριστιανικός είτε όχι», αναφέρει η δήλωση της ομάδας του Θεόφιλου, «Προστασία των Χριστιανών της Αγίας Γης», η οποία συνεργάζεται επίσης με τους επικεφαλής άλλων εκκλησιών της πόλης. «Για το λόγο αυτό, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν έχουν πληρώσει ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για τις εκκλησιαστικά περιουσιακά στοιχεία, είτε κατά τη διάρκεια της οθωμανικής, βρετανικής, ιορδανικής ή ισραηλινής κυριαρχίας».

Σύμφωνα με την ομάδα «Προστασία των Χριστιανών της Αγίας Γης», το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσει τους μισθούς του κλήρου, των δασκάλων και του προσωπικού του. Άλλες εκκλησίες βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοιες διαμάχες.

