O Μάθιου Γκρίφιθς, μέλος του πληρώματος της θαλαμηγού Bayesian που βυθίστηκε στη Σικελία, ο οποίος είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας, δήλωσε ότι "ξύπνησε τον καπετάνιο όταν η ταχύτητα του ανέμου ήταν 20 κόμβοι (σ.σ περίπου 40 χλμ/ώρα)".

«Παρακολουθούσα τις καιρικές συνθήκες όλο το βράδυ, ιδιαίτερα τον άνεμο που έφτανε τους 20 κόμβους. Μετά ξύπνησα αμέσως τον καπετάνιο που ανέλαβε την επιχείρηση. Έδωσε εντολή να ξυπνήσουν όλοι», διαβεβαιώνει ο Μάθιου Γκρίφιθς, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa και αρκετές ημερήσιες εφημερίδες, που δεν αναφέρουν την πηγή τους.

Ο Βρετανός Γκρίφιθς είναι ένα από τα τρία μέλη του πληρώματος που ανακρίνονται σχετικά με τα αίτια του ναυαγίου--μαζί με τον καπετάνιο Τζέιμς Κάτφιλιντ και τον μηχανικό του σκάφους Τιμ Πάρκερ Ιτον.

Ο ίδιος είπε ότι το σκάφος "πήρε κλίση και πέσαμε στη θάλασσα. Καταφέραμε να επιστρέψουμε στο πλοίο και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα για να σώσουμε όσους έφτασαν στο κατάστρωμα".

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του σημείωσε ότι "το σκάφος είχε πάρει κλίση και περπατούσαμε στους τοίχους του. Σώσαμε αυτούς που μπορούσαμε, επίσης ο Κάτφιλντ έσωσε το μικρό κορίτσι και τη μητέρα του".

Ο 59χρονος Μάικ Λιντς, ένας Βρετανός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, γνωστός ως «Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», γιόρταζε μαζί με φίλους, συνεργάτες και τους δικηγόρους του την αθώωσή του τον Ιούνιο σε μια δίκη για απάτη στις ΗΠΑ που θα μπορούσε να του είχε κοστίσει χρόνια φυλάκισης.

Αλλά το 56 μέτρων γιοτ του χτυπήθηκε από έναν μίνι ανεμοστρόβιλο ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο.

Το πτώμα του μάγειρα της θαλαμηγού βρέθηκε λίγο αργότερα και έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του, ανασύρθηκαν νεκρά από δύτες τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

