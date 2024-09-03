Λιγοστεύουν οι επιλογές του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Διάχυτη είναι η οργή στην ισραηλινή κοινωνία μετά την ανακάλυψη των σορών έξι ομήρων το Σάββατο στη Γάζα και γενικευμένη είναι η αίσθηση ότι η χώρα έφτασε σε ένα σημείο καμπής.

Αναλυτές εκτιμούν, μιλώντας στο CNN, ότι οι εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι απρόβλεπτες καθώς στο παρελθόν υπάρχουν παραδείγματα ανατροπής κυβερνήσεων.

Από την άλλη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιβιώνει.

Ακόμη και τώρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός και τα ακροδεξιά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του θέλουν να σταματήσουν τις διαδηλώσεις και τις απεργίες μέσω δικαστικής απόφασης, και όπως φαίνεται προς το παρόν το πέτυχαν.

Όμως η αναταραχή συνεχίζεται εδώ και μήνες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Παρά το ισχυρό προφίλ του, ο Ντεανιάχου φαίνεται να είναι ευάλωτος απέναντι στις κινήσεις του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος καταφέρνει να εκμεταλλεύεται αδυναμίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού και ειδικά τη δημόσια εικόνα του εν όψει μάλιστα της επετείου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα έχασαν τη ζωή τους 1.200 Ισραηλινοί και άλλοι 250 απήχθησαν. Εκκρεμεί η επιστροφή 101 ομήρων, εκ των οποίων οι 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με στοιχεία από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σε αντίθεση με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, οι Ισραηλινοί μπορούν να ξεσηκωθούν για να αμφισβητήσουν την ηγεσία τους, σημειώνει το CNN.

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων το βράδυ της Κυριακής νεαρός άνδρας έγραψε με μπλε μπογιά σε τοίχο: «Όμηροι ή εξέγερση».

Σε κοντινή απόσταση, δύο έφηβες που μιλούσαν αγγλικά είπαν ότι δεν είχαν πάει ποτέ ξανά σε διαδήλωση, αλλά ο θάνατος των έξι ομήρων τις έβγαλε στο δρόμο.

Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα: τη Χαμάς στο νότο, τη Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα, μια υποτιθέμενη τρομοκρατική απειλή στη Δυτική Όχθη, αλλά και τις απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα μετά τη δολοφονία του Χανίγια.

Μέσα σε όλα αυτά ο Νετανιάχου μοιάζει να κινείται σαν ταχυδακτυλουργός, ενώ υπάρχει και η διαρκής απειλή μέσα στο υπουργικό συμβούλιο από τους ακροδεξιούς (Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ) για διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, αν ο πρωθυπουργός δείχνει σημάδια υποχώρησης απέναντι στη Χαμάς.

Ωστόσο, οι δύο γνωρίζουν ότι οφείλουν στον Νετανιάχου την τεράστια επιρροή τους και πως θα την έχαναν αν τον ανέτρεπαν.

Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τους στην κυβέρνηση μπορεί να είναι περιορισμένος, εστιάζουν σε πολιτικές, όπως η επέκταση οικισμών όπου «χτίζουν» τη δική τους βάση. Η πτώση του Νετανιάχου θα ήταν σαν να πυροβολούν τα πόδια τους. Γι' αυτό και πρωτοστατούν στις προσπάθειες για τον τερματισμό των διαδηλώσεων.

Ερώτημα παραμένει πόσο ενωμένη θα φανεί η κοινωνία και τα εργατικά συνδικάτα μπροστά στην πίεση της κυβέρνησης να σταματήσουν τις διαδηλώσεις.

Είναι πολλές οι ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν και με τις κινήσεις του ο Νετανιάχου δείχνει ότι προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά.

Οι απαράμιλλες δεξιότητές του στην πολιτική επιβίωση τον κράτησαν στο αξίωμα όταν ήταν αντιμέτωπος και με ακόμη μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στο παρελθόν, και λίγοι θα στοιχημάτιζαν ότι τώρα θα ρίξει λευκή πετσέτα.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσο μπορεί να αντέξει.

Η εθνική στενοχώρια και απογοήτευση για τις εξελίξεις με τους ομήρους -και όχι οι συνήθεις πολιτικοί αντίπαλοι- είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Για το Ισραήλ, η προοπτική είναι ζοφερή: οι πιθανότητες της κάθαρσης με την απελευθέρωση των ομήρων εξασθενούν, μαζί με την πολιτική τύχη του Νετανιάχου, καταλήγει στην ανάλυσή του το CNN.

Πηγή: skai.gr

