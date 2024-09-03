Ένας διοικητής της Νούχμπα, της μονάδας της Χαμάς που ηγήθηκε του μακελειού στον εβραϊκό οικισμό Νετίβ Χαασάρα στις 7 Οκτωβρίου σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν ο στρατός και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, επιβεβαιώνοντας σχετικές αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ.

Ο Αχμέντ Γουαντίγια ήταν μεταξύ των οκτώ τρομοκρατών της Χαμάς που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε συγκρότημα που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική ομάδα κοντά στο νοσοκομείο αλ Αχλί της πόλης της Γάζας, αναφέρουν οι IDF.

Το χτύπημα έλαβε χώρα έξω από το νοσοκομείο και ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έλαβε διάφορα μέτρα για να μετριάσει τις ζημιές στους πολίτες.

Νετίβ Χαασάρα

Ο στρατός λέει ότι ο Γουαντίγια ήταν ο διοικητής της Νούχμπα στο τάγμα Νταράτζ-Τουφά της τρομοκρατικής ομάδας. Στις 7 Οκτωβρίου, έκανε επιδρομή στον εβραϊκό οικισμό χρησιμοποιώντας ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς και επέβλεψε τη σφαγή εκεί.

Ο Γουαντίγια ήταν ο τρομοκράτης που έπινε αναψυκτικό στο σπίτι της οικογένειας Τάασα, μπροστά στα παιδιά του Γκιλ Τάασα (κάτω φωτό) ο οποίος δολοφονήθηκε στην επίθεση με τον μεγάλο του γιο μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά του.

Οι άλλοι επτά τρομοκράτες που σκοτώθηκαν στο πλήγμα στην πόλη της Γάζας ήταν επίσης μέλη του τάγματος Νταράτζ-Τουφά, σύμφωνα με τις IDF.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι ένας εξ αυτών συμμετείχε στην προμήθεια των βομβών που χρησιμοποίησε η τρομοκρατική ομάδα για να παραβιάσει το φράγμα ασφαλείας της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

