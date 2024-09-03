Ο Ερέζ Καλντερόν, ένας 12χρονος πρώην όμηρος της Χαμάς, δημοσίευσε σήμερα στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο κάνει έκκληση για την απελευθέρωση του πατέρα του, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο 12χρονος εξηγεί ότι έκανε το βίντεο με την ελπίδα ότι ο πατέρας του, Οφέρ, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να το δει.

«Ηταν δύσκολο να μιλήσω στην κάμερα, αλλά αν φτάσει στον πατέρα μου αξίζει τον κόπο» λέει ο Ερέζ.

«Ίσως αυτό το βίντεο φτάσει στον πατέρα μου, όπως έφτασε σε μένα η φωνή της μητέρας μου όταν ήμουν αιχμάλωτος. Ίσως αυτό τον βοηθήσει να σωθεί και να τον φέρει στο σπίτι. Είμαι απλά ένα παιδί που θέλει τον μπαμπά του δίπλα του, δεν ζητάω πολλά - απλά να γυρίσει ο μπαμπάς μου πίσω».

Σημειώνοντας ότι σε δύο μήνες θα γιορτάσει το μπαρ μιτζβά του, ο μικρός κοιτά την κάμερα και ρωτά τους θεατές: «Πώς μπορώ να γιορτάσω όταν ο πατέρας μου είναι στη Γάζα;»

«Έχω έναν ξεκάθαρο στόχο στη ζωή - να επιστρέψει», λέει ακόμα το μικρό αγόρι.

Ο Οφέρ Καλντερόν (Ofer Calderon) απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz με τον γιο του Ερεζ και την κόρη του Σαχαρ στις 7 Οκτωβρίου.

Η 16χρονη Σαχάρ και ο Ερέζ αφέθηκαν ελεύθεροι στις 27 Νοεμβρίου στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησε το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ..

Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός ανέσυρε νεκρούς έξι ομήρους από μια σήραγγα στη Ράφα και κατηγόρησε τη Χαμάς για τον θάνατό τους. Από την πλευρά της, η Χαμάς απείλησε ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν στους συγγενείς τους «τυλιγμένοι σε σάβανα» εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.



Πηγή: skai.gr

