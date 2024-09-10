Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό, «είναι εκτός κινδύνου» αφού υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ανακοίνωσε ένας από τους εκπροσώπους του, ο Τζούντα Ενγκελμάγερ.

«Αναπαύεται, είναι αδύναμος» αλλά «έχει διαφύγει τον κίνδυνο προς το παρόν», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο «έκπτωτος βασιλιάς» του Χόλιγουντ, μεταφέρθηκε εκτάκτως από τη φυλακή Ράικερς της Νέας Υόρκης σε ένα νοσοκομείο της πόλης καθώς αντιμετώπισε καρδιολογικά προβλήματα τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα.

Την Πέμπτη πρόκειται να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη η εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσής του, αφού στα τέλη Απριλίου Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη του για τον βιασμό μιας ηθοποιού, της Τζέσικα Μαν, και τη σεξουαλική επίθεση μιας βοηθού παραγωγής, της Μίμι Χαλέγι. Η ανατροπή αυτή θεωρείται πισωγύρισμα για το κίνημα #MeToo –αφετηρία του οποίου υπήρξε η υπόθεση Γουάινστιν– κατά της σεξουαλικής βίας σε βάρος των γυναικών. Οι αποκαλύψεις, το 2017, για τις σεξουαλικές επιθέσεις του πρώην «αφεντικού» της εταιρείας Miramax προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ καθώς πολλά από τα θύματα έλυσαν τη σιωπή τους, ορισμένες έπειτα από χρόνια. Περισσότερες από 80 γυναίκες τον κατηγόρησαν για παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό – μεταξύ αυτών ήταν η Αντζελίνα Τζολί, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Άσλεϊ Τζουντ.

Ο Γουάινστιν υποστήριξε πάντα ότι οι σχέσεις αυτές ήταν συναινετικές.

Παρά την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης στη Νέα Υόρκη, παραμένει στη φυλακή επειδή το 2023 καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες σε κάθειρξη 16 ετών για άλλες περιπτώσεις βιασμών και κακοποίησης.

