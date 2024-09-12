Ένας 17χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο για μια υπόθεση «κυβερνοεπίθεσης» που σημειώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον της διαχειρίστριας εταιρείας των μέσων μεταφοράς του Λονδίνου, της Transport for London (TfL), ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της εγκληματικότητας (NCA).

Ο έφηβος συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου στο Γουόλσαλ ως ύποπτος για την επίθεση εναντίον της TfL την 1η Σεπτεμβρίου. Αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Λίγο νωρίτερα η TfL ανέφερε ότι οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία των πελατών της, όπως σε ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και, ενδεχομένως, σε τραπεζικά δεδομένα «ενός περιορισμένου αριθμού προσώπων».

Η εταιρεία, που μεταφέρει καθημερινά 3,5 εκατομμύρια επιβάτες με το μετρό του Λονδίνου, εξήγησε ότι έθεσε σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα για να βελτιώσει την ασφάλειά της και δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει κάποιος αντίκτυπος στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

