Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα σημαντικότερα αντικείμενα της συλλογής του Τζιμ Ίρσεϊ από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, καθώς και έργα τέχνης, εκτίθενται στην έδρα του οίκου Christie's στο Λος Άντζελες ενόψει της δημοπρασίας τους τον Μάρτιο.

Ο Τζιμ Ίρσεϊ, δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης των Indianapolis Colts, που πέθανε τον Μάιο σε ηλικία 65 ετών, είχε κληρονομήσει και αποκτήσει εκατοντάδες αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν ιστορικές στιγμές και εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Ο σύμβουλος της δημοπρασίας και ειδικός σε μουσικά όργανα, Κέρι Κιν, επεσήμανε ότι ο Τζιμ Ίρσεϊ είχε πάθος για όλα όσα καθορίζουν την αμερικανική εμπειρία.

Τα σημαντικότερα αντικείμενα από τη διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ με αναμνηστικά από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, καθώς και με έργα τέχνης παρουσιάζονται στην έδρα του οίκου Christie's στο Λος Άντζελες, ενόψει της δημοπρασίας τους τον Μάρτιο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Indianapolis Colts, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 65 ετών είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και απέκτησε και ο ίδιος εκατοντάδες αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ιστορικές στιγμές και εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Ο Τζιμ Ίρσεϊ είχε πάθος για όλα όσα καθορίζουν την αμερικανική εμπειρία» δήλωσε ο ειδικός σε μουσικά όργανα Κέρι Κιν, σύμβουλος της δημοπρασίας.

Τo drumset Ludwig του Ρίνγκο Σταρ (Ringo Star) με λογότυπο από το ιστορικό ντεμπούτο των Beatles στο The Ed Sullivan Show το 1964 εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως ένα εκατομμύριο δολάρια, ανέφερε ο Κέρι Κιν.

Ο Ίρσεϊ πλήρωσε 4,6 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Julien's για τη Fender Mustang του 1966, με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν (Κurt Cobain) στο βίντεο κλιπ του 1991 για το τραγούδι των Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Η κιθάρα πωλείται τώρα από τον Christie's, έως και 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2022, το περιοδικό Guitar.com ανακήρυξε τη συλλογή κιθάρων του Τζιμ Ίρσεϊ «τη σπουδαιότερη στον κόσμο». Ως κιθαρίστας ο ίδιος είχε αποκτήσει κιθάρες καλλιτεχνών όπως οι Prince, Ντέιβιντ Γκίλμορ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον, Έρικ Κλάπτον, Τζόνι Κας και Τζάνις Τζόπλιν.

Η κιθάρα του Τζέρι Γκαρσία με την ονομασία «Tiger», κατασκευασμένη ειδικά για αυτόν από τον οργανοποιό Doug Irwin, η οποία εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκαρσία έπαιξε με την κιθάρα στην τελευταία του εμφάνιση με τους Grateful Dead στο Soldier Field του Σικάγο στις 9 Ιουλίου 1995, ένα μήνα πριν πεθάνει.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά αντικείμενα της ιστορίας του κινηματογράφου που πωλούνται είναι το χειρόγραφο σημειωματάριο σεναρίου του Σλάι Σταλόνε από το Rocky, που είχε αγοράσει ο αείμνηστος συλλέκτης μόλις πριν από πέντε χρόνια από τον οίκο Julien's στην τιμή των 16.000 δολαρίων και αναμένεται να πωληθεί αυτή τη φορά περίπου στα 200.000 δολάρια.

Ο Γουίλσον, η ανθρωπόμορφη μπάλα βόλεϊ που κάνει παρέα στον Τομ Χανκς στην ταινία «Ναυαγός» (Cast Away) του Ρον Χάουαρντ, η οποία εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 60.000 και 80.000 δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.