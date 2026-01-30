Το πρότζεκτ «The Beatles — A Four Film Cinematic Event» αποκάλυψε και επίσημα την πρώτη εικόνα των «Fab Four», με νέες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τον Paul Mescal ως Paul McCartney, τον Harris Dickinson ως John Lennon, τον Joseph Quinn ως George Harrison και τον Barry Keoghan ως Ringo Starr.

Οι ταινίες, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το 2028, έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση μέσω καρτ ποστάλ που διανεμήθηκαν την Πέμπτη στο Liverpool Institute for Performing Arts — ένα σχολείο που συνίδρυσε ο McCartney.

Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα

Και οι τέσσερις ταινίες, καθεμία σε σκηνοθεσία του Sam Mendes και ειδωμένη από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος, πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028 από τη Sony Pictures. Είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα και οι κληρονόμοι τους παραχωρούν τα δικαιώματα της μουσικής και της ιστορίας τους για μια κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας.

«Είναι τιμή μου να αφηγούμαι την ιστορία του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών και είμαι ενθουσιασμένος που θα προκαλέσω την καθιερωμένη αντίληψη για το τι αποτελεί μια επίσκεψη στον κινηματογράφο», δήλωσε ο Mendes όταν ανακοινώθηκε το πολυδιάστατο αυτό έργο.

Στις ταινίες πρωταγωνιστούν επίσης οι:

Saoirse Ronan ως Linda McCartney

James Norton ως Brian Epstein

Mia McKenna-Bruce ως Maureen Starkey

Anna Sawai ως Yoko Ono

Aimee Lou Wood ως Pattie Boyd

Harry Lloyd ως George Martin

David Morrissey ως Jim McCartney

Leanne Best ως Mimi Smith

Bobby Schofield ως Neil Aspinall

Daniel Hoffmann-Gill ως Mal Evans

Arthur Darvill ως Derek Taylor

Adam Pally ως Allen Klein

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.