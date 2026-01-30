Το πρότζεκτ «The Beatles — A Four Film Cinematic Event» αποκάλυψε και επίσημα την πρώτη εικόνα των «Fab Four», με νέες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τον Paul Mescal ως Paul McCartney, τον Harris Dickinson ως John Lennon, τον Joseph Quinn ως George Harrison και τον Barry Keoghan ως Ringo Starr.
Οι ταινίες, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το 2028, έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση μέσω καρτ ποστάλ που διανεμήθηκαν την Πέμπτη στο Liverpool Institute for Performing Arts — ένα σχολείο που συνίδρυσε ο McCartney.
Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα
Και οι τέσσερις ταινίες, καθεμία σε σκηνοθεσία του Sam Mendes και ειδωμένη από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος, πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028 από τη Sony Pictures. Είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα και οι κληρονόμοι τους παραχωρούν τα δικαιώματα της μουσικής και της ιστορίας τους για μια κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας.
«Είναι τιμή μου να αφηγούμαι την ιστορία του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών και είμαι ενθουσιασμένος που θα προκαλέσω την καθιερωμένη αντίληψη για το τι αποτελεί μια επίσκεψη στον κινηματογράφο», δήλωσε ο Mendes όταν ανακοινώθηκε το πολυδιάστατο αυτό έργο.
Στις ταινίες πρωταγωνιστούν επίσης οι:
- Saoirse Ronan ως Linda McCartney
- James Norton ως Brian Epstein
- Mia McKenna-Bruce ως Maureen Starkey
- Anna Sawai ως Yoko Ono
- Aimee Lou Wood ως Pattie Boyd
- Harry Lloyd ως George Martin
- David Morrissey ως Jim McCartney
- Leanne Best ως Mimi Smith
- Bobby Schofield ως Neil Aspinall
- Daniel Hoffmann-Gill ως Mal Evans
- Arthur Darvill ως Derek Taylor
- Adam Pally ως Allen Klein
