Έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ κάνουν ντεμπούτο σε δημοπρασία στη Σιγκαπούρη

Έργα του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, θα κάνουν ντεμπούτο σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Σιγκαπούρη. Είναι τρία έργα από τη σειρά σχεδίων του για iPad του 2011 με τίτλο «The Arrival Of Spring In Woldgate» (Η Άφιξη της Άνοιξης στο Γουόλντγκεϊτ), τα οποία αναμένεται να πωληθούν έως και 160.000 δολάρια το καθένα.

«Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επέστρεψε στην Αγγλία, αφού πέρασε δύο δεκαετίες στη Νότια Καλιφόρνια. Η περίοδος αυτή σηματοδότησε τη σημαντική επιστροφή του καλλιτέχνη στη ζωγραφική μετά από δεκαετίες εξερεύνησης στη φωτογραφία» αναφέρεται στην περιγραφή των έργων του οίκου δημοπρασιών.

«Το 2002, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ και ο συνάδελφός του καλλιτέχνης Λούσιαν Φρόιντ αποφάσισαν να ζωγραφίσουν ο ένας τα πορτρέτα του άλλου. Καθώς ο Χόκνεϊ περπατούσε καθημερινά στο Χόλαντ Παρκ από το δικό του στούντιο στο Λονδίνο στο στούντιο του Λούσιαν Φρόιντ, εντυπωσιάστηκε από το πώς η άνοιξη ξεδιπλώνεται με τις πιο ανεπαίσθητες εκπλήξεις και απολαύσεις, σε σύγκριση με τις πολύ λιγότερο έντονες εποχιακές αλλαγές στη Νότια Καλιφόρνια» σημειώνεται.

«Ο Χόκνεϊ επέστρεψε στην πατρίδα του, το Γιορκσάιρ, τον Ιανουάριο του 2011, με iPad στο χέρι και με την πένα της Apple δημιούργησε τη σειρά που αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στην ιστορία των καλών τεχνών στην ψηφιακή τέχνη» αναφέρεται.

Η σειρά παρουσιάστηκε στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας και στο Μουσείο Λούντβιγκ στην Κολωνία της Γερμανίας. Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθούν έργα του Ιάπωνα καλλιτέχνη της ποπ Τακάσι Μουρακάμι, του Νοτιοκορεάτη μινιμαλιστή Λι Ουφάν, του Κινεζο-Γάλλου ζωγράφου Ζάο Γου-Κι, των πρωτοπόρων καλλιτεχνών από το Βιετνάμ, Λε Φο και Μάι Τρουνγκ Θου, καθώς και των καλλιτεχνών από τη Σιγκαπούρη Τσέονγκ Σου Πιενγκ και Τζέιν Λι.

Πηγή: skai.gr

