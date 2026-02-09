DW: Θα αντέξει ο Στάρμερ το βάρος του σκανδάλου Επστάιν;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η σχέση του τέως Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Έπστιν προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στη Βρετανία.

Αυτές οι αποκαλύψεις επηρέασαν τη βασιλική οικογένεια και απειλούν τη θέση του πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ήδη έχουν υποβληθεί παραιτήσεις υψηλόβαθμων προσώπων, όπως του Μόργκαν Μακσούινι, στενού συμβούλου του Στάρμερ, και του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Τιμ Άλαν.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότιοι αποκαλύψεις από τους φακέλους Επστάιν, διατάραξαν παγκόσμιες ισορροπίες. Στη Βρετανία, το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο προσωπικό. Η ανάμιξη ιδιωτών με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν, όχι μόνο έφερε αλλαγές στη σύσταση της βασιλικής οικογένειας αλλά τελικά βάζει στο χείλος του γκρεμού την πρωθυπουργική θέση Στάρμερ.



Διορισμοί, παραιτήσεις, αντικρουόμενες απόψεις. Όλα τα παραπάνω μοιάζουν αδύνατον να τα διαχειριστεί μονομιάς ο Βρετανός πρωθυπουργός. Μόλις χθες, παραιτήθηκε ο στενός σύμβουλος και επικεφαλής του επιτελείου του σερ Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν Μακσούινι. Σήμερα το πρωί, ακολούθησε η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Τιμ Άλαν.



Ο Στάρμερ ακόμα δεν αισθάνεται ότι έχει να απευθύνει λόγο δημοσίου ενδιαφέροντος. Από ό,τι σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης εστιάζει την προσοχή του στους στενούς του συνεργάτες. Έτσι, σήμερα, έχει προγραμματίσει να μιλήσει σε δύο σημαντικές συναντήσεις: στην εβδομαδιαία συνεδρίαση των Εργατικών βουλευτών και στο προσωπικό του Number 10. Απώτερος σκοπός να ξεκαθαρίσει αλλά και να διασφαλίσει τη θέση του στην ηγεσία τόσο του κόμματος όσο και της χώρας.

Θα αποδειχθεί ο Μάντελσον η αρχή και το τέλος του Στάρμερ;

Τις τελευταίες 10 ημέρες όλα στην χώρα επικεντρώνονται στη σχέση Μάντελσον – Επστάιν. Ο πρώτος, είχε διοριστεί ως Βρετανός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών , θέση που έχασε από τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου και μόνο στην υποψία για σχέσεις με τον Επστάιν. Αυτόν τον Φεβρουάριο όμως μπήκε «ταφόπλακα» στην επαγγελματική του πορεία. Οι νέες αποκαλύψεις έδειξαν ότι – μεταξύ άλλων – έστελνε υποστηρικτικά e-mail στον Έπστιν και αφότου είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα το 2008 ενώ άλλα e-mail έδειξαν ότι ο Έπστιν προώθησε ευαίσθητες πληροφορίες για την αγορά στον αυτόχειρα, το 2009 και ενώ ήταν Υπουργός Επιχειρήσεων της κυβέρνησης Μπράουν.



Παράλληλα, εμπλέκεται ακόμα και ο σύντροφος του Μάντελσον, Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, ο οποίος φαίνεται να έλαβε από τον Επστάιν 10.000 λίρες το 2009 για συνεδρία οστεοπαθητικής. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν, στην αποπομπή του Μάντελσον από το Εργατικό Kόμμα – στο οποίο βρισκόταν για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες – αλλά και την απομάκρυνσή του ακόμα και από τη Βουλή των Λόρδων. Μάλιστα, η Μητροπολιτική Aστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του, με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ βρισκόταν σε δημόσιο αξίωμα.

Οι παραιτήσεις ξεκίνησαν…

Οι επόμενες ημέρες κρίνονται κρίσιμες. Αν και ο Μακσούινι κατά την αποχώρησή του δήλωσε ότι «λαμβάνει την πλήρη ευθύνη» για τον διορισμό του Μάντελσον, μεγάλος αριθμός βουλευτών των Εργατικών δεν μοιάζει να πείθεται από την αυτοθυσία.



Ζητά απαντήσεις ή ακόμα και κάποιοι ανοιχτά την αντικατάσταση του Βρετανού πρωθυπουργού και ηγέτη τους. Για παράδειγμα, ο Μπράιαν Λίσμαν, από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, ζήτησε την παραίτηση Στάρμερ και κατηγόρησε για «φραξιονισμό» των Μακσούινι.



Στις πρώτες δηλώσεις από την ενημέρωση του πρωθυπουργικού γραφείου, πριν λίγη ώρα ο Στάρμερ δήλωσε ότι «θα επικεντρωθεί στη εργασία που έχει μπροστά του» ενώ ευχαρίστησε τον Μακσούινι δηλώνοντας ότι χωρίς αυτόν «δεν θα είχαν κερδηθεί οι εκλογές του 2024».



Ενώ, και ο Τιμ Άλαν ξεκαθάρισε κατά την αποχώρησή του ότι φεύγει «για να αφήσει τη νέα ομάδα του Number 10 να χτιστεί».



Η πολιτική αντίπαλος, του Στάρμερ, Κέιμι Μπέιντενοκ δήλωσε πάντως ότι είναι ένας πρωθυπουργός χωρίς ατζέντα και δεν ηγείται καν της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι «ήταν ενημερωμένος για τα ρίσκα που έπαιρνε με τον ορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη και παρόλα αυτά ήταν χαρούμενος να τα πάρει».



Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες καθώς ο Στάρμερ θα αντιμετωπίσει τους βουλευτές του στις 18:00, τοπική ώρα.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.