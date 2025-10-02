Απορρίφθηκε εκ νέου από έναν ομοσπονδιακό δικαστή η αγωγή του Σπένσερ Έλντεν, του άνδρα που είχε κατηγορήσει το συγκρότημα Nirvana για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, επειδή στο εξώφυλλο του τρομερά επιτυχημένου άλμπουμ Νevermind του 1991, είχε χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία του όταν ήταν τεσσάρων μηνών μωρό και κολυμπούσε μέσα σε μία πισίνα.

Ο δικαστής Φερνάντο Ολγκουίν έκρινε ότι καμία λογική κριτική επιτροπή δεν θα θεωρούσε την εικόνα πορνογραφική και σημείωσε ότι πέρα από τη γύμνια του μωρού, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να εμπίπτει στη σχετική νομοθεσία.

Οι δικηγόροι του Σπένσερ Έλντεν, ο οποίος κατέθεσε την αγωγή το 2021, δεν θέλησαν να σχολιάσουν την απόφαση. Ο δικηγόρος των Nirvana δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος που τερματίστηκε μια αβάσιμη υπόθεση και απαλλάχθηκαν οι πελάτες του από το στίγμα ψευδών κατηγοριών. Στην υπόθεση περιλαμβάνονταν τα επιζώντα μέλη του συγκροτήματος, ο Ντέιβ Γκρολ και Κρις Νοβοσέλιτς, η χήρα του Κερτ Κομπέιν, Κόρντεϊ Λαβ, καθώς και ο φωτογράφος Κερκ Γουέντλ. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί σε κολυμβητήριο στην Καλιφόρνια και απεικόνιζε τον Έλντεν να κολυμπάει προς ένα δολάριο σε αγκίστρι. Το δολάριο και το αγκίστρι ήταν προϊόν κολάζ, οπότε ούτε κίνδυνος να τραυματιστεί το παιδί υπήρχε, ενώ προφανώς είχε υπάρξει και η συναίνεση των κηδεμόνων για να γίνει η φωτογράφιση.

Ο 34χρονος σήμερα Έλντεν, υποστήριξε ότι η απεικόνιση του προκάλεσε μόνιμη προσωπική βλάβη και σεξουαλικό αποπροσανατολισμό. Η πρώτη αγωγή είχε απορριφθεί το 2022, αλλά το 2023 το εφετείο ανέτρεψε αυτήν την απόφαση. Την τρίτη φορά, όμως, ο δικαστή Ολγκουίν αποφάνθηκε ότι η εικόνα δεν μπορεί να θεωρηθεί παιδική πορνογραφία, συγκρίνοντάς τη με μια «οικογενειακή φωτογραφία γυμνού παιδιού που κάνει μπάνιο».

