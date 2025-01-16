Ο απερχόμενος Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι πολίτες των ΗΠΑ θα είναι μεταξύ εκείνων που απελευθερώνει η Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ, ενώ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε εύσημα στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι περήφανος που λέω ότι οι Αμερικανοί θα είναι μέρος αυτής της απελευθέρωσης ομήρων στην πρώτη φάση», είπε ο Μπάιντεν, 82 ετών, στον Λευκό Οίκο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από την κυβέρνηση του Κατάρ, σύμφωνα με την οποία οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή.

Ο Μπάιντεν αρνήθηκε επανειλημμένα να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, 78 ετών, ο οποίος είχε απειλήσει με «κόλαση» τη Χαμάς εάν δεν απελευθέρωνε τους ομήρους μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς για τη συμβολή των απεσταλμένων του Τραμπ στη σφράγιση της συμφωνίας, ο Μπάιντεν απάντησε: «Λοιπόν, ξέρετε, αυτό είναι το ακριβές πλαίσιο της συμφωνίας που πρότεινα τον Μάιο, ακριβώς».

Όταν μία δημοσιογράφος τον πίεσε με ερώτησή της, για το ποιος άξιζε τα εύσημα αυτός ή ο Τράμπ, ο πρόεδρος είπε: «Είναι αστείο; Ω —» και αποχώρησε χαμογελώντας από την αίθουσα.

Δείτε το βίντεο:

Ο Τραμπ, ο απεσταλμένος του οποίου στη Μέση Ανατολή Steve Witkoff συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό στο τελικό παιχνίδι των διαπραγματεύσεων, διεκδίκησε τα εύσημα νωρίτερα την Τετάρτη, λέγοντας ότι «θα μπορούσε να είχε συμβεί μόνο ως αποτέλεσμα της ιστορικής μας νίκης τον Νοέμβριο».

«Πολλοί ειρηνοποιοί βοήθησαν σε αυτή τη συμφωνία», είπε ο Μπάιντεν σε κάποιο σημείο των παρατηρήσεών του, χωρίς να επαινέσει στην ομάδα του Τραμπ.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην «πολυπόθητη συμφωνία», η οποία θα δώσει τέλος στην αιχμαλωσία δεκάδων ομήρων από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι είχε μιλήσει με τον «εμίρη του Κουβέιτ» για τη συμφωνία, όταν πιθανότατα ήθελε να πει «του Κατάρ».

Αναφέρθηκε επίσης εσφαλμένα στον σύμβουλό του για την εθνική ασφάλεια Τζέικ Σάλιβαν με τον τίτλο «γραμματέας» και δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, όχι η Χαμάς, είχε διαπράξει την θηριωδία της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Μπάιντεν είπε επιπλέον ότι ο ίδιος και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, που στάθηκαν στο πλευρό του προέδρου και υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στον Λευκό Οίκο, «ανυπομονούν να καλωσορίσουν τους ομήρους στο σπίτι», παρόλο που πιθανότατα θα έχουν εγκαταλείψει την εξουσία μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και τον Sec. του Κράτους Άντονι Μπλίνκεν, δεξιά, μιλά στο Cross Hall του Λευκού Οίκου για την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων μετά από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου, Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

Η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει τρεις φάσεις, με την πρώτη φάση να διαρκεί έξι εβδομάδες και να προσδιορίζει την απελευθέρωση γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματισμένων ομήρων και μια ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων αιχμαλώτων και την επιστροφή του άμαχου πληθυσμού.

Η δεύτερη φάση συνεπάγεται το οριστικό τέλος του πολέμου. Εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις διαρκέσουν περισσότερες από έξι εβδομάδες, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των Ισραηλινών στρατιωτών που κρατήθηκαν ως όμηροι, συμπεριλαμβανομένων διπλών Αμερικανών-Ισραηλινών πολιτών, όπως ο 20χρονος Ένταν Αλεξάντερ από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο με ομήρους στα τέλη Νοεμβρίου.

Ένα μεγάλο έργο ανοικοδόμησης και την επιστροφή των λειψάνων ομήρων περιλαμβάνει η τρίτη φάση.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και τον Sec. του Κράτους Άντονι Μπλίνκεν, δεξιά, μιλά στο Cross Hall του Λευκού Οίκου για την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων μετά από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου, Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

Δεν είναι σαφές πόσοι Αμερικανοί όμηροι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα, με τον Μπάιντεν να λέει την Τετάρτη ότι «θα γίνουν γνωστές όλες οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι κρατούνται και πόσοι σωροί θα μας επιστραφούν». «Η κυβέρνηση Τραμπ θα προεδρεύει της εφαρμογής των όρων», σημείωσε ο πρόεδρος.

Πηγή: nypost.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.