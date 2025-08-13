Guardian: Τραμπ και Πούτιν μόνοι σε ένα δωμάτιο, μια συνταγή για την καταστροφή

Τα διδάγματα του Ελσίνκι είναι σαφή: Το να αφήνεις τον Ντόναλντ Τραμπ μόνο του σε ένα δωμάτιο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένα απρόβλεπτο – και συχνά επικίνδυνο – σενάριο. Όπως σημειώνει ο Andrew Roth σε ανάλυση στον Guardian, ;htan το 2018 όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης του Σάουλι Νιινίστο, του Φινλανδού προέδρου, για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, τις κατηγορίες για παρέμβαση στις εκλογές και τον σκληρό πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία.

Όταν βγήκε από το δωμάτιο, ο Τραμπ φαινόταν εντυπωσιασμένος από τον ηγέτη του Κρεμλίνου. Σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τα συμπεράσματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία είχε παρέμβει στις εκλογές, ο Τραμπ απάντησε: «Ο Πρόεδρος Πούτιν λέει ότι δεν είναι η Ρωσία. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο να ήταν».

Η Φιόνα Χιλ, ανώτερη σύμβουλος του Τραμπ για το Κρεμλίνο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε αργότερα ότι είχε σκεφτεί να ενεργοποιήσει τον συναγερμό πυρκαγιάς ή να προσποιηθεί ιατρική έκτακτη ανάγκη για να τερματίσει τη συνέντευξη τύπου.

Κατά κάποιον τρόπο, τα διακυβεύματα τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερα, καθώς ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι δύο τους θα συζητήσουν την «ανταλλαγή εδαφών» στην πρώτη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βγει και πάλι από μια κλειστή συνάντηση και να βρεθεί κατά κάποιο τρόπο στο πλευρό του Κρεμλίνου.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τις προσδοκίες για τη σύνοδο κορυφής – σε ένα σημάδι ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη συμφωνία στο τραπέζι. «Πρόκειται πραγματικά για μια συνάντηση για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. Υποστήριξε ότι θα καταλάβαινε μέσα στα πρώτα λεπτά αν ο Πούτιν είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός και θα το μετέφερε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες. «Μπορεί να πω: «Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε». Ή μπορεί να πω: «Μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία»», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο Πούτιν θα συνεχίσει να προσπαθεί να επηρεάσει τον Τραμπ για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια ειρηνευτική συμφωνία, με τρόπο που θα αποφέρει το μέγιστο όφελος στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν «θέλει μια συμφωνία με τον Τραμπ που θα παρουσιαστεί στο Κίεβο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως τετελεσμένο γεγονός», ανέφερε ο Τζον Χερμπστ, ανώτερος διευθυντής του Κέντρου Ευρασίας του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρώην πρέσβης στην Ουκρανία. Η απουσία προσκλήσεων προς τους Ευρωπαίους ηγέτες «θυμίζει τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945... όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν για το μέλλον της μισής Ευρώπης χωρίς να λάβουν υπόψη τις απόψεις των χωρών αυτών».

Η Ευρώπη και η Ουκρανία αντέδρασαν. Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει στη Ρωσία εδάφη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση, αποκλείοντας ουσιαστικά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι «θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές [εδαφών]».

Η ad hoc φύση της προσέγγισης του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μπορεί να ευνοήσει τους εξωτερικούς εχθρούς των ΗΠΑ, αλλά τους έχει επίσης απογοητεύσει. Ηγέτες όπως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ λέγεται ότι προτιμούν να προετοιμάζονται καλύτερα πριν συναντηθούν με τον Τραμπ, ακριβώς λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε την Τρίτη ότι η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν θα είναι κατ' ιδίαν και θα αποτελεί μια «άσκηση ακρόασης» για τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορεί να κατανοήσει τη ρωσική άποψη.

«Έτσι λειτουργεί ο Τραμπ. Απλά αυτοσχεδιάζει», δήλωσε η Χιλ, πρώην βοηθός του Αμερικανού προέδρου. «Και ο Πούτιν αρέσκεται στις αντιπαραθέσεις... είναι περήφανος για την ευελιξία του σε τέτοιου είδους καταστάσεις», πρόσθεσε.

Η απουσία συμβούλων από την αίθουσα θέτει ένα βασικό ερώτημα: Θα οδηγήσουν σε διαρκή αποτελέσματα οι συμφωνίες που θα συναφθούν σε ιδιωτικό πλαίσιο;

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Ελσίνκι, όταν ο Τραμπ αποχώρησε από την αίθουσα και δήλωσε ότι είχε συμφωνήσει με τον Πούτιν να παραχωρηθεί στις αμερικανικές αρχές πρόσβαση στους πράκτορες της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας GRU που κατηγορούντααν για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές. Ο Πούτιν δήλωσε στη συνέχεια ότι θα είχε πρόσβαση στους Αμερικανούς που ήταν υπεύθυνοι για την προώθηση του νόμου Magnitsky κατά της διαφθοράς.

«Φυσικά, όλο αυτό δεν οδήγησε πουθενά», είπε η Χιλ. «Ο Τραμπ δεν είχε καταλάβει πλήρως τι του είχε πει ο Πούτιν». «Με άλλα λόγια, θα υπάρξει μια συνάντηση ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο», υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

