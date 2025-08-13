Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ απάντησε αρνητικά όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοποιεί αμάχους.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Μάλιστα, πηγή στο Reuters ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Τραμπ με Ευρωπαίους συζητήθηκαν πιθανές τοποθεσίες για συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ–Πούτιν μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

Η πηγή ανέφερε ότι οι πιθανές τοποθεσίες περιλαμβάνουν πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα και το αμερικανικό μέσο CBS, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας».

Ειδικότερα το CBS, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τον εντοπισμό τοποθεσίας που θα φιλοξενήσει τριμερή σύνοδο κορυφής Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας».

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», δήλωσε, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση - θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση - αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

