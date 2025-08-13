Αλάσκα: Τα πέντε σημεία των συμμάχων για την Ουκρανία

Kαμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα ζητούν οι Ευρωπαίοι. Καλή επιτυχία στην Αλάσκα, εύχονται στον Ντόναλντ Τραμπ.Ανταπόκριση



Αποφασιστικής σημασίας θα είναι οι επόμενες εβδομάδες για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Βερολίνο και τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι από τη γερμανική πρωτεύουσα ευχήθηκαν «καλή επιτυχία» στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως προέκυψε από τη συνέντευξη Τύπου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Ουκρανό Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τα βασικά μηνύματα της Ευρώπης ενόψει της συνάντησης είναι τα εξής: καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ για την επόμενη μέρα.Η Ευρώπη θα είναι δίπλα στο Κίεβο, αυτό σήμερα κατέστη σαφές από την καγκελαρία.Ο καγκελάριος Μερτς παρουσίασε ένα σχέδιο πέντε σημείων ως οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξής παραμέτρους:Κατάπαυση του πυρός ως σημείο εκκίνησηςΕπίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο ως βάση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσειςΗ Ουκρανία είναι έτοιμη για εδαφικές διαπραγματεύσεις, όμως η νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής είναι εκτός συζήτησης. Θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή η αρχή ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα.Οι Σύμμαχοι ζητούν στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και για την αυτοάμυνα της Ουκρανίας.Κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωατλαντικής στρατηγικής.Ως «πολύ θετική» αποτίμησε την τηλεδιάσκεψη ο Ντόναλντ Τραμπ από τις ΗΠΑ και δήλωσε έτοιμος να λάβει μέρος και σε μια τριμερή συνάντηση Πούτιν-Tραμπ-Ζελένσκι το προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την Αλάσκα.Στην κοινή θέση της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπως είναι επίσης γνωστοί οι στενοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, γίνεται επίσης λόγος για ενδεχόμενη επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων και ευρύτερων οικονομικών μέτρων στη Μόσχα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα.Σύμφωνα με την κοινή θέση επίσης οι σύμμαχοι δηλώνουν έτοιμοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην Ουκρανία. Ένα ενδεχόμενο είναι και «σχέδια για ανάπτυξη μιας εγγυητικής δύναμης στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός από όσους είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν».Επίσης στη δήλωση έχει προστεθεί και μνεία σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η «Συμμαχία των Προθύμων» εκτιμά ότι: «δε θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δε θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

