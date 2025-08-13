«Συμμαχία των Προθύμων»: Η Ρωσία δεν μπορεί να θέσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ

Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αναφέρεται στην κοινή δήλωση της «Συμμαχίας των Προθύμων».



Ειδικότερα, στην ίδια ανακοίνωση μετά την τηλεδιάσκεψη, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, συμπρόεδροι της «Συμμαχίας των Προθύμων», παρουσίασαν την Τετάρτη τη θέση τους για τον δρόμο προς μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά από διαδικτυακή συνάντηση.

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», αναφέρει η κοινή δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε από τη Βρετανία δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο συνασπισμός δηλώνει έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων από χώρες που είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη διαβεβαίωσης μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στη συνεργασία τους με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ», καταλήγει η δήλωση.

