Γροιλανδία: Δανός εξηγεί γιατί πρέπει να πουληθεί στις ΗΠΑ και προκαλεί σάλο

Σάλο προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η ανάρτηση ενός Δανού, του Τζόναταν Πάλεσεν, που αναπτύσσει στο X γιατί η χώρα του πρέπει να πουλήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, στη σκιά και των… μάλλον απειλητικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι ακροδεξιοί είναι πάντα οι πρώτοι προδότες» σχολιάζει ένας Δανός συμπατριώτης του στο X, ενώ και άλλοι Δανοί επίσης του επιτίθενται. Είναι πολλοί χρήστες του X που συζητάνε την πώληση μαζί του, με ιδέες… όπως ανταλλαγή της Γροιλανδίας με… θερμότερη για τους Δανούς πολιτεία των ΗΠΑ!



Το σχόλιο του Πάλεσεν:



«Γιατί η χώρα μου η Δανία πρέπει να πουλήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ:

Οι ΗΠΑ είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος της Δανίας.

Είμαστε μια μικρή χώρα και δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο πολύ στη συμμαχία. Αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε πουλώντας τη Γροιλανδία, και αυτό είναι κάτι.

Η Δανία δεν έχει τη δυνατότητα εξόρυξης πετρελαίου. Η πώληση σε κάποιον που μπορεί, έχει νόημα, όπως και η μη πώληση των δικαιωμάτων στην Κίνα.

Το αν ο λαός της Γροιλανδίας θα ήθελε να ενταχθεί στις ΗΠΑ δεν είναι πραγματικό εμπόδιο. Εκεί ζουν 56.000 άνθρωποι. Για περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσατε να δώσετε σε καθένα από αυτούς 100 χιλιάδες δολάρια και θα συμφωνούσαν.



Αλλά και η Δανία θα πρέπει να λάβει μια λογική πληρωμή.



Υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα μετάλλων και πιθανώς 50 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Και είμαστε οι νόμιμοι κάτοχοι αυτών.



Η Γροιλανδία ήταν υπό τον έλεγχο του στέμματος της Δανίας πριν καν οι ΗΠΑ γίνουν χώρα. (Επίσημα από το 1814.) Έχουμε φροντίσει τη Γροιλανδία, και περίπου το 30% του ΑΕΠ της είναι επιδοτήσεις από τη Δανία.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι Σκανδιναβοί πρόγονοί μας κατοικούσαν στη Νότια Γροιλανδία πριν από τους προγόνους των Ινουίτ (πολιτισμός της Θούλης)»

Πηγή: skai.gr

