Σεισμός 7,1 Ρίχτερ συνταράσσει το Θιβέτ. Είναι λόγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί όταν ο εγκέλαδος χτυπά και πανικόβλητοι άνθρωποι μέσα σε σούπερ μάρκετ τρέχουν να σωθούν, με πράγματα να πέφτουν γύρω τους από τα ράφια.

Όπως μετέδωσε και το BBC, τα σπίτια στην περιοχή είναι χαμηλά, φτιαγμένα από τούβλα και είναι φανερό από τις εικόνες πως έχουν απλώς καταρρεύσει, έχουν πλακώσει τους ανθρώπους και οι διασώστες ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες. Έχουμε δει επίσης πολλούς ανθρώπους, ηλικιωμένους, παιδιά, έξω στον δρόμο να τους παρέχεται ιατρική βοήθεια και από τον στρατό και από την αστυνομία και από τους ίδιους τους διασώστες.

Πάνω από 1.000 σπίτια καταστρέφονται και τουλάχιστον 126 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 180. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να φτάσουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές αρκετά γρήγορα. Δημιουργήθηκαν σοροί από ερείπια, κάτω από τα οποία ήταν θαμμένοι άνθρωποι. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν αναζητώντας ζωή στα χαλάσματα. Έψαχναν με τα χέρια και έφτασαν σε παγιδευμένους πολίτες.

«Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για διεξοδικές έρευνες για εγκλωβισμένους ανθρώπους, παροχή ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες, ενώ θα προσφέρουμε ενίσχυση στους πληγέντες και διασφάλιση των βασικών αναγκών τους και εργαζόμαστε για τη διαχείριση των συντριμμιών», όπως διαβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος της Σιγκάτσε, Λιού Χουατζόνγκ.

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道，目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3 — TMTPOST 钛媒体 (@TMTPostGlobal) January 7, 2025

Τουλάχιστον 3.000 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. «Ο κινεζικός στρατός έχει κινητοποιήσει στρατιώτες και ιατρικό προσωπικό. Καταλαβαίνουμε πως η αεροπορία έχει τεθεί σε συναγερμό και ένα drone είναι διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις, διότι είναι μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή και το να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης αυτήν τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο», μετέδωσε από την πλευρά του ο Μαρκ Στιούαρτ, δημοσιογράφος του CNN.

Η κοντινότερη μεγάλη πόλη απέχει 180 χιλιόμετρα, ενώ πολλές περιοχές είναι αποκομμένες, με τμήματα δρόμων να έχουν καταστραφεί και να έχουν καταγραφεί πάνω από 150 μετασεισμοί. Οι συνθήκες είναι αντίξοες, ενώ η θερμοκρασία πέφτει μέχρι και 18 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μέρη της Ινδίας και το Νεπάλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.