Πάνω από 1.200 δολάρια το Καλάσνικοφ: Στο Μεξικό, η τιμή του αφοπλισμού των πολιτών ορίζεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Από 51,3 δολάρια το αυτοσχέδιο όπλο ως 1.200 δολάρια και πλέον το Καλάσνικοφ ή το πολυβόλο: οι αρχές του Μεξικού όρισαν επίσημα την τιμή των όπλων που προσκαλούνται να παραδώσουν στις αρχές οι πολίτες στο πλαίσιο επίσημου προγράμματος.

Ο τιμοκατάλογος δημοσιεύτηκε προχθές Δευτέρα στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης και είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, περιλαμβάνει όπλα και διαμετρήματα. Ο αποχαιρετισμός στα όπλα θα κοστίζει έτσι από 4.080 πέσος (200 δολάρια) ανά εκτοξευτήρα χειροβομβίδων ως και τα 26.450 πέσος (1.300 δολάρια) ανά πολυβόλο, ελαφρύ ή βαρύ.

Η κυβέρνηση είχε αναγγείλει το πρόγραμμα «ναι στον αφοπλισμό, ναι στην ειρήνη», για να ενθαρρύνει την «παράδοση» όπλων με «οικονομικά κίνητρα», σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της ομοσπονδίας των 32 πολιτειών του Μεξικού.

Στο εγχείρημα θα εμπλακούν τα υπουργεία Άμυνας, Εσωτερικών και Δημόσιας Ασφάλειας (αντίστοιχο του Προστασίας του Πολίτη).

Τη 17η Δεκεμβρίου, η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωνε, στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, πως θα δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να καταθέτουν τα όπλα τους σε εκκλησίες σε όλη τη χώρα.

Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ είχε τότε επιμείνει στο ότι δεν θα ασκούνται ποινικές διώξεις στους μεταμελημένους κατόχους όπλων, στο πλαίσιο του «συνολικού στρατηγικού» σχεδίου της για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα αρχικά εφαρμόστηκε από τον Μάιο του 2019 στην πόλη του Μεξικού, καταρτίστηκε από την κυρία Σέινμπαουμ όταν ήταν δήμαρχος της πρωτεύουσας των 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Επέτρεψε οι αρχές να παραλάβουν 8.797 όπλα, ενώ σχεδόν 1,2 εκατ. σφαίρες και άλλα είδη πυρομαχικών αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία από τον Ιανουάριο του 2019 ως τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Το 2023 στο Μεξικό διαπράχτηκαν 31.062 ανθρωποκτονίες, το 70% με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα του μεξικανικού εθνικού ινστιτούτου στατιστικών.

Τα τρία τέταρτα των δολοφονιών αποδίδονται από τις αρχές σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, που μάχονται —μεταξύ άλλων— για τον έλεγχο αγορών ή οδών διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, μέντορα της νυν, τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Η μεξικανική κυβέρνηση επιμένει εξάλλου να συνδέει το αέναο κύμα βίας των συμμοριών με την παράνομη διακίνηση πελώριων ποσοτήτων όπλων από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

