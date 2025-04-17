Γουίτκοφ και Ρούμπιο συνομιλούν με Ευρωπαίους για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα έχουν συνομιλίες με Ευρωπαίους ομολόγους τους σήμερα στο Παρίσι για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες, στις οποίες θα παραστεί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο διατλαντικής εμπλοκής σχετικά με τον πόλεμο από τον Φεβρουάριο.

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έδειξε μεγάλη προθυμία να συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Οι συναντήσεις της Πέμπτης είναι αν μη τι άλλο σημαντικές αυτές καθαυτές. Ο Γουίτκοφ και ο Ρούμπιο θα συναντηθούν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την ομάδα του.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έχει συνομιλίες με τον Λάμι μαζί με τους Γάλλους και Γερμανούς ομολόγους του. Θα συμμετάσχουν επίσης Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επαφές θα εστιάσουν στο πώς θα τερματιστούν οι μάχες στην Ουκρανία και ο Γουίτκοφ θα ενημέρωσει για τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι θα προέτρεπαν τις ΗΠΑ να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Θέλουμε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν λίγο περισσότερο μαστίγιο» είπε αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

