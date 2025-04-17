Ρωσική «μαζική επίθεση με drones» είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ.

«Οι Ρώσοι σκότωσαν μικρό παιδί στη Ντνίπρο», ανέφερε ο κ. Λισάκ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας κατόπιν πως επρόκειτο για κοριτσάκι 9 μηνών και το δεύτερο θύμα ήταν «ηλικιωμένη». Κατόπιν, έκανε λόγο για τρίτο θύμα.

Πάνω από δέκα σπίτια και δημόσια κτίρια χτυπήθηκαν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Τη 10η Απριλίου, κατά τη διάρκεια προηγούμενης ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο, οι αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες στην πόλη αυτή, που διαρρέει ο Δνείπερος ποταμός.

Ουκρανικές πόλεις γίνονται σχεδόν καθημερινά στόχοι ρωσικών πληγμάτων, παρά την πρόσφατη προσπάθεια των ΗΠΑ να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Την Κυριακή, πλήγμα της Ρωσίας με πυραύλους στην πόλη Σούμι, κοντά στα σύνορα, στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δυτικές πρωτεύουσες και από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 71 ουκρανικά drones στους αιθέρες έξι περιφερειών. Τα περισσότερα καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ (49) και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Αριόλ, Ριάζαν, Μπριάνσκ, Βλαντίμιρ και Τούλα, κατά την ανακοίνωσή του.

‼️JUST IN: RUSSIANS UNLEASH HELL ON DNIPRO WITH 'SHAHED' DRONES



Central streets are literally covered in shattered glass after the raid. Explosions and fires are raging across the city. Reports of partial power outages.



Cars are burning at the impact sites. Homes and… pic.twitter.com/8FUu43vWHT — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

