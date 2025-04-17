Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέρριψε σχέδιο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και να πρόκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων προκειμένου να κλειστεί συμφωνία με την Τεχεράνη ώστε να περιοριστεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του και άλλες πηγές της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ είχε καταρτίσει σχέδια που προέβλεπαν να γίνουν αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μέσα στον Μάιο, με σκοπό η Ισλαμική Δημοκρατία να μην είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα για τουλάχιστον έναν χρόνο, αν όχι περισσότερο.

Πάντα κατά τη New York Times, θα απαιτείτο όμως συνδρομή των ΗΠΑ, όχι μόνο για την υπεράσπιση του Ισραήλ από τα ιρανικά αντίποινα, αλλά και για να είναι εγγυημένη η επιτυχία του εγχειρήματος.

Έπειτα από μήνες εσωτερικού διαλόγου, ο κ. Τραμπ φέρεται να αποφάσισε να επιδιώξει την έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και να μην προκρίνει τη στρατιωτική επιλογή.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ και το Ιράν, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, διεξήγαγαν έμμεσες συνομιλίες στο σουλτανάτο του Ομάν το Σάββατο, για πρώτη φορά επί κυβέρνησης Τραμπ — της προηγούμενης (2017-2021) ή της σημερινής.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες «θετικές» και «εποικοδομητικές». Αναμένεται να συνεχιστούν μεθαύριο Σάββατο, είτε στη Ρώμη, κατά δυτικές πηγές, ή ξανά στη Μούσκατ, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

