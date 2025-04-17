Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ: Θέλει να γίνει «πρεσβευτής της ειρήνης» και να συναντήσει τον Πούτιν

Ο βελγικής καταγωγής σταρ του Χόλιγουντ Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να επισκεφθεί τη Ρωσία ως πρεσβευτής της ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram της Ουκρανής δημοσιογράφου Νταϊάνα Παντσένκο.

«Θέλουμε να έρθουμε στη Ρωσία. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό με τον τρόπο που εσείς (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν - TASS) θέλετε να το κάνουμε αυτό, να γίνουμε πρεσβευτές της ειρήνης» επισήμανε.

«Θα ήταν τιμή μου να έχω αυτόν τον τίτλο», σημείωσε ο Βαν Νταμ, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να συνομιλήσει με τη ρωσική ηγεσία «μόνο για την ειρήνη, τον αθλητισμό και την ευτυχία».

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ένας άνδρας που ορισμένα μέσα ενημέρωσης λένε ότι είναι ο Αλεξάντερ Ονισέκνο, Ουκρανός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής.

Σημειώνεται ότι φιλία με τον Πούτιν έχει ο έτερος «σκληρός του Χόλιγουντ» Στίβεν Σιγκάλ, με τον οποίο ο Βαν Νταμ λέγεται ότι δεν διατηρί τις καλύτερες των σχέσεων.

Πηγή: skai.gr

