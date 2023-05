Δέος από την έκρηξη του ηφαιστείου Fuego στη Γουατεμάλα - Δείτε εντυπωσιακά πλάνα - Live εικόνα

Δέος προκαλούν οι εικόνες από το ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα.

Το ηφαίστειο εξερράγη σήμερα Πέμπτη, με τις πυροκλαστικές ροές να κατευθύνονται προς τις χαράδρες Seca και Santa Teresa, σύμφωνα με τις πιο πρόσατες ανακοινώσεις για τη δραστηριότητά του. Τέφρα έπεσε σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στις χαράδρες, καθώς και σε άλλες κοντινές πόλεις, μεταξύ αυτών, το San Pedro Yepocapa, το Ojo de Agua και το Finca Palo Verde.





Τα Ceniza και Las Lajas, χωριά, κοντά στις χαράδρες επίσης επηρεάστηκαν επίσης από την έκρηξη, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας της Γουατεμάλας.

Οι αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό και τους τουρίστες να μην πλησιάζουν την περιοχή που έχει αποκλειστεί, που εκτίνεται σε μήκος επτά χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο. Συνέστησε επίσης να ληφθούν υπόψη οι προειδοποιήσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και νομαρχιακές αρχές, όπως η ανάγκη για προληπτικές εκκενώσεις, καθώς και η ετοιμότητα για τυχόν εκκένωση.



Τον Ιούνιο του 2018, η έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 215 ανθρώπων.

