Νέα αιματοχυσία στις ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στην Τζόρτζια - Τουλάχιστον 4 νεκροί - Βίντεο από το σημείο

Νέα αιματοχυσία στις ΗΠΑ. Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο McDonald's, σην πόλη Μόλτρι, στην πολιτεία της Τζόρτζια, με την τοπική αστυνομία να επιβεβαιώνει αρχικές μαρτυρίες ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, με πυροβολισμούς σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, η μία εκ των οποίων ήταν τα ΜακΝτόναλντς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Mόλτρι Σον Λάντσον, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τους πολίτες, αν παραμένει ασαφές εάν κάποιος έχει συλληφθεί.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s in Moultrie, Georgia. Police are also responding to several other locations with multiple reported fatalities across Moultrie as well. Investigators believe the same gunman is involved. pic.twitter.com/53w45pB26h