Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αϊτή από τον Οκτώβριο του 2024, καθώς η βία των συμμοριών έχει κλιμακωθεί, ιδίως γύρω από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.
«Η βία αυξήθηκε απότομα τους τελευταίους μήνες», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι γύρω από την πρωτεύουσα έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άνθρωποι μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Ιουνίου 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.