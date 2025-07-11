Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αϊτή από τον Οκτώβριο του 2024, καθώς η βία των συμμοριών έχει κλιμακωθεί, ιδίως γύρω από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Η βία αυξήθηκε απότομα τους τελευταίους μήνες», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι γύρω από την πρωτεύουσα έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άνθρωποι μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.