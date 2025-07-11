Ιταλία: Μεγάλη αύξηση 87% στις αφίξεις μεταναστών από την Λιβύη το πρώτο εξάμηνο του 2025

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, το πρώτο εξάμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς, οι αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη στην Κάτω Ιταλία αυξήθηκαν κατά 87%.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο το 91% των μεταναστών και αιτούντων άσυλο που αποβιβάστηκαν στην Ιταλία, ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τις ακτές της ανατολικής και δυτικής Λιβύης. Πρόκειται για 27.200 ανθρώπους. Πέρυσι δεν ξεπερνούσαν το 56% του συνόλου.

Δραστική μείωση, αντιθέτως, καταγράφηκε σε ό,τι αφορά την Τυνησία. Πέρυσι το 37% των αφιχθεντων στην Ιταλία είχε αποπλεύσει από τις τυνησιακές ακτές. Φέτος, το αντίστοιχο ποσοστό, πάντα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, είναι μόλις του 6%.

Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου πήγαν στη νότια Ιταλία 31.948 μετανάστες και πρόσφυγες. Την περασμένη χρονιά, σε ό,τι αφορά την ίδια περίοδο ήταν 28.376.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.