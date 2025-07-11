Χιλιάδες Βόσνιοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κοιμητήριο Ποτοκάρι (Potocari) κοντά στη Σρεμπρένιτσα, για να τιμήσουν την 30ή επέτειο της σφαγής 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών από τις σερβικές δυνάμεις, στη διάρκεια του πολέμου του 1992-95.

Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα αποτελεί τη χειρότερη φρικαλεότητα στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που στοιχειώνει ακόμη τα τρία εκατομμύρια κατοίκους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενώ περίπου 1.000 θύματα δεν έχουν ακόμη βρεθεί

Οικογένειες που ανέκτησαν λείψανα θυμάτων επιλέγουν όλο και περισσότερο να θάψουν έστω μερικά οστά σε έναν τελευταίο χώρο ανάπαυσης. Στη σημερινή τελετή, μερικά λείψανα επτά θυμάτων πρόκειται να ταφούν δίπλα σε 6.750 που έχουν ήδη ενταφιαστεί.

Επιζώντες, οικογένειες και αξιωματούχοι - ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα - περπάτησαν κατά μήκος λευκών μνημάτων. Μερικοί προσευχήθηκαν και έκλαψαν δίπλα στους τάφους ή κάθισαν ακίνητοι με το κεφάλι βυθισμένο στα χέρια τους.

Πέρυσι, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 11η Ιουλίου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα, με πολλές χώρες να οργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης φέτος.

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν ήταν γενοκτονία; Μόνο ένας άνθρωπος χωρίς ψυχή», δήλωσε η Σαμπαέτα, μια απλή γυναίκα από την ανατολική πόλη Γκόραζντε.

Η σφαγή εκτυλίχθηκε αφού η Σρεμπρένιτσα - που είχε οριστεί από τον ΟΗΕ "ασφαλής περιοχή" για τους αμάχους στον πόλεμο της Βοσνίας - κατακλύστηκε από τις δυνάμεις των εθνικιστών Βοσνιοσέρβων.

Ενώ οι γυναίκες επέλεξαν να πάνε στο συγκρότημα κτιρίων του ΟΗΕ, οι άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν μέσα από δάση, όπου οι περισσότεροι πιάστηκαν. Ορισμένοι εκτελέστηκαν αμέσως και άλλοι οδηγήθηκαν σε σχολεία ή αποθήκες όπου σκοτώθηκαν τις επόμενες ημέρες.

Τα πτώματα παραχώθηκαν σε λακούβες και τάφηκαν μήνες αργότερα διασκορπισμένα σε μικρότερους τάφους στην προσπάθεια να αποκρυβεί το έγκλημα.

Ο στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς, που διοικούσε τις δυνάμεις των Βοσνιοσέρβων, καταδικάστηκε για γενοκτονία από δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου στη Χάγη μαζί με τον Σέρβο πολιτικό ηγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς.

Δύο διεθνή δικαστήρια αποφάνθηκαν πως η σφαγή ήταν γενοκτονία, όμως Σέρβοι ηγέτες στη Βοσνία αμφισβητούν τον όρο, τον απολογισμό των θανάτων και την επίσημη εξήγηση του τι συνέβη -- αντανακλώντας τις αντικρουόμενες αφηγήσεις για τους πολέμους της πρώην Γιουγκοσλαβίας που εξακολουθούν να τροφοδοτούν πολιτικές διαιρέσεις και να εμποδίζουν την πρόοδο προς την ενσωμάτωση με τη Δυτική Ευρώπη και την ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.