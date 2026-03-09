Γλασκώβη: Μεγάλη φωτιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις.

Δεκάδες δρομολόγια τρένων έχουν ήδη ακυρωθεί, ενώ πάνω από 60 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση.

Η αστυνομία έχει κλείσει την Union Street μεταξύ της Gordon Street και της St Vincent Street, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε σε ένα πρώην κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ο Εθνικός Σιδηρόδρομος ανακοίνωσε ότι ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται με τις φλόγες σχεδόν τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Scottish Sun.

Το κλείσιμο του σταθμού έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος, με δεκάδες επιβάτες να συγκεντρώνονται έξω από τις αποκλεισμένες εισόδους, αναμένοντας ενημέρωση για την επανέναρξη των δρομολογίων.

BREAKING: Heavy impacts were carried out on the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) by Iranian forces. pic.twitter.com/SGKvq98UuT — World Source News (@Worldsource24) March 8, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.