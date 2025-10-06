Για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έφτασε στην Αθήνα μαζί με το αεροσκάφος με το οποίο επαναπατρίστηκαν 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Μιλώντας στις κάμερες από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε: Θα είμαι πολύ σαφής: Μπροστά στα μάτια μας, σε ζωντανή μετάδοση στα κινητά μας τηλέφωνα, διαπράττεται γενοκτονία. Κανείς δεν έχει το προνόμιο να πει ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορεί να πει ότι δεν το ξέραμε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν και να σταματούν μια γενοκτονία. Αυτό σημαίνει να τερματιστεί η συνενοχή, να ασκηθεί πραγματική πίεση και να σταματήσουν οι μεταφορές όπλων. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, δεν βλέπουμε καν το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας.

Ακόμη, είπε ότι «ποτέ δεν θα καταλάβει» πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο «κακοί» ώστε να αφήνουν τον λαό της Γάζας να λιμοκτονεί. Ο στολίσκος είχε ως στόχο «να αναλάβει δράση καθώς οι κυβερνήσεις μας απέτυχαν να το κάνουν», πρόσθεσε η ακτιβίστρια.

Εκατοντάδες υποστηρικτές στο αεροδρόμιο υποδέχτηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ με χειροκροτήματα και συνθήματα. Πολλοί φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και κρατούσαν λουλούδια και παλαιστινιακές σημαίες καθώς καλωσόριζαν τους ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

