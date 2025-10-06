«Μας ταλαιπώρησαν αρκετά, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, βρωμιά» - Τι λένε οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Για πολύ δύσκολες συνθήκες κράτησής τους έκαναν λόγο δύο από τους 27 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν σήμερα από το Ισραήλ, που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Ειδικότερα, μία από τους 27 δήλωσε: «Συνθήκες φυλάκισης ήταν πολύ δύσκολες. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, βρώμικα...Παρ'όλα αυτά, και θέλω να το τονίσω, η χαρά του να συμμετέχεις τα ξεπερνάει όλα. Δεν υπήρχε φόβος. Λέγαμε συνθήματα, τραγουδούσαμε και συνεχίζαμε, ακουγόταν σε όλα τα κελιά. ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη. Οπότε ήταν ένα διεθνές κίνημα το οποίο δεν σταματάει εδώ....Στείλαμε ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους ότι δεν τους ξεχνάμε και ότι ο κόσμος είναι μαζί τους. Μάθαμε ότι έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες - και εδώ - και αυτό κάτι σημαίνει. Μόλις αρχίσαμε το παγκόσμιο αυτό κίνημα».

Παράλληλα, ένας άλλος Έλληνας από τους 27 που συμμετείχε στον στολίσκο, δήλωσε από τη μεριά του: «Πρέπει η αλληλεγγύη όλων, και των εργαζομένων και της νεολαίας, να είναι έμπρακτη και καθημερινή στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Δεν έχουν σημασία οι συνθήκες κράτησης. Εάν ασχοληθούμε με αυτό είναι λάθος. Το θέμα είναι αυτό που περνάει ο παλαιστινιακός λαός. Είχα δηλώσει και πριν φύγουμε, ότι εμείς δεν είμαστε ήρωες. Ήρωες είναι αυτοί που πολεμούν εκεί κάτω με το όπλο στο χέρι. Και πρέπει να κερδίσουν».

«Μας ταλαιπώρησαν αρκετά. Φάνηκαν σε σχέση με το 2010, ακόμα πιο φασίστες», δήλωσε ένας άλλος από τους 27 Έλληνες που επαναπατρίστηκαν.

Στο μεταξύ, ένας Ιταλός ακτιβιστής που συμμετείχε στην αποστολή βοήθειας προς τη Γάζα και στη συνέχεια συνελήφθη από το Ισραήλ, περιέγραψε τις καταγγελίες για κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής του από τις ισραηλινές αρχές, με ελάχιστη πρόσβαση σε νομική βοήθεια. Ο Lorenzo D’Agostino είναι ένας από τους πολλούς συμμετέχοντες στον στολίσκο που απελάθηκαν από το Ισραήλ και ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο D’Agostino περιέγραψε ότι τον ανάγκασαν να καθίσει ή να γονατίσει στο τσιμέντο μπροστά από μια ισραηλινή σημαία για ώρες, τον άφησαν στο κρύο με ελάχιστα ρούχα, του κατάσχεσαν τα υπάρχοντά του, τον χλεύασαν και τα κατέστρεψαν και του έδεσαν σφιχτά τους καρπούς. «Μας συγκλόνισε το επίπεδο της ταπείνωσης και της αδικαιολόγητης σκληρότητας που επέδειξαν αυτοί οι άνθρωποι απέναντί μας», είπε.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες για κακομεταχείριση των ανθρώπων αυτών.

Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα και συνθήματα. Αυτές ήταν οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου αποβιβάζονται πληρώματα -Έλληνες και ξένοι- των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.