Υπόθεση Έπσταϊν: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της Γκισλέιν Μάξγουελ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση που άσκησε η Βρετανίδα Γκισλέιν Μάξγουελ κατά της καταδίκης της για κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εμπορία ανθρώπων από τον πρώην σύντροφό της Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν τη Δευτέρα αρνήθηκαν να εξετάσουν την έφεση της Μάξγουελ, πράγμα που σημαίνει ότι η ποινή της 20 ετών θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν της δοθεί προεδρική χάρη.

Πρόσφατα, ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ την ανέκριναν σχετικά με όσα γνώριζε στο πλαίσιο έρευνας για το σχέδιο εμπορίας ανθρώπων με θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και για το αν εμπλέκονταν και άλλοι.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε για τον ρόλο της στην προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών για να τα εκμεταλλευτεί και να κάνει σεξ με τον Έπσταϊν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019.

