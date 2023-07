Συνελήφθη για «απείθεια κατά της αρχής » η Γκρέτα Τούμπεργκ – Κινδυνεύει να πάει φυλακή 

Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης είναι η Γκρέτα Τούμπεργκ (Greta Thunberg), η νεαρή ακτιβίστρια που έγινε διάσημη για τις δυναμικές κινητοποιήσεις της για το κλίμα ως παιδί και πλέον είναι 20 χρονών.

Η Τούμπεργκ συνελήφθη στις 19 Ιουνίου στο περιθώριο διαδήλωσης ακτιβιστών στην πόλη Μάλμο της Σουηδίας για «απείθεια κατά των αρχών» , όταν αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες της αστυνομίας και να φύγει από το σημείο.

Sweden charges Greta Thunberg for blockading oil port https://t.co/qeJeHKBcMV

Η ακτιβίστρια συμμετείχε στη διαμαρτυρία που διοργάνωσε η περιβαλλοντική ομάδα ακτιβιστών «Ta tillbaka framtiden» (Επανάκτηση του μέλλοντος) ενώ οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο και την έξοδο στο λιμάνι του Μάλμο για να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Σήμερα, ο εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι της απαγγέλθηκαν κατηγορίες και ότι μπορεί ακόμα και να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

🔴 Greta Thunberg could be JAILED



Read more ⬇https://t.co/vLQcX0gy0z pic.twitter.com/kX18kfueAV