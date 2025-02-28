Γκουτέρες: Οι μειώσεις στην αμερικανική βοήθεια αντίκεινται στα συμφέροντα ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε τη διοίκηση Τραμπ σχετικά με τις «καταστροφικές» επιπτώσεις των «δραστικών περικοπών» στους προϋπολογισμούς της ανθρωπιστικής βοήθειας, επισημαίνοντας πως αυτές οι μειώσεις «αντίκεινται στα συμφέροντα» των ΗΠΑ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του σχετικά με τις πληροφορίες που έλαβε το τελευταίο 48ωρο για τις «δραστικές μειώσεις στις αμερικανικές χρηματοδοτήσεις» σε υπηρεσίες του ΟΗΕ και σε ΜΚΟ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης.

«Οι συνέπειες θα είναι ιδιαιτέρως καταστροφικές για τους ευάλωτους πληθυσμούς σε ολόκληρο τον κόσμο», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενώπιον δημοσιογράφων σήμερα. Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα έχει επίσης αντίκτυπο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών.

«Ο περιορισμός του ρόλου και της ανθρωπιστικής επιρροής των ΗΠΑ αντίκειται στα αμερικανικά συμφέροντα παγκοσμίως. Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν στη βάση μιας πιο ενδελεχούς εξέτασης», συμπλήρωσε.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η πρώτη χώρα που συμβάλλει οικονομικά στα Ηνωμένα Έθνη.

Η διοίκηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε δραστικές περικοπές στην αμερικανική διεθνή βοήθεια, ιδίως μέσω της κατάργησης κατά 92% των χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων στο εξωτερικό που προέρχονται από την αμερικανική Υπηρεσία Ανάπτυξης, την USAID, υποστηρίζοντας πως «θα εξοικονομήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια στους φορολογούμενους».

Από την πρώτη ημέρα του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο απαιτούσε να «παγώσει» για 90 ημέρες κάθε αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, προκειμένου να επανεξετάσει κάθε δαπάνη.

«Από τη Γάζα έως το Σουδάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Ουκρανία και πέραν αυτών, τα αμερικανικά κονδύλια στηρίζουν απευθείας πληθυσμούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους, λιμούς και καταστροφές, προσφέροντάς τους υγειονομική φροντίδα, στέγαση, νερό, τρόφιμα και εκπαίδευση. Και ο κατάλογος είναι ακόμη μακρύς», υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.