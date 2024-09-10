Γκουτέρες: Καταδικάζει την πολύνεκρη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ανθρωπιστική ζώνη

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα την πολύνεκρη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως ασφαλής ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

"Η χρήση βαρέων όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι απαράδεκτη", τόνισε ο Ντουζαρίκ. "Οι Παλαιστίνιοι είχαν μετακινηθεί σε αυτήν την περιοχή της Χαν Γιούνις αναζητώντας ένα καταφύγιο, αναζητώντας ασφάλεια, μετά τις επανειλημμένες οδηγίες που είχαν λάβει από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές να πράξουν έτσι".

Και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, καταδίκασε το φονικό, όπως δήλωσε, ισραηλινό χτύπημα στη Χαν Γιούνις στη Γάζα, το οποίο άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες σύμφωνα με τις τοπικές ιατρικές αρχές.

Το υπουργείο υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι 19 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 60 οι τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αλ-Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

