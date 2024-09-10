O υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι προειδοποίησε σήμερα από τα Σκόπια πως χώρες, όπως η Ρωσία, Κίνα και Τουρκία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον ρόλο της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια αν η ΕΕ δεν τείνει το χέρι στην περιοχή.

«Θα πρέπει να τείνουμε το χέρι σε εκείνους τους λαούς που θέλουν να είναι μαζί μας, με τους Ευρωπαίους, ειδικά με τους φίλους μας από τα Βαλκάνια. Τα ανεπίλυτα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ώστε να γίνουν σεβαστά τα ευρωπαϊκά ενταξιακά δικαιώματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα υπάρχει κάποιος άλλος που θα θελήσει να μας αντικαταστήσει, εννοώ τη Ρωσία, την Κίνα και άλλα μέρη του κόσμου, εννοώ την Τουρκία. Είμαστε πολιτικά πεπεισμένοι ότι τα Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ» δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι.

Στη συνάντηση εξετάστηκε και η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία παραμένει στάσιμη, καθώς τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει το μέρος μίας συμφωνίας που είχε συναφθεί πριν από δύο χρόνια μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας-στη βάση μιας σχετικής πρότασης της ΕΕ-που προβλέπει την τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Κατά της συμφωνίας αυτής έχει ταχθεί το δεξιό κυβερνών κόμμα της Βόρειας Μακεδονίας, VMRO-DPMNE, το οποίο, όλο το περασμένο διάστημα που βρισκόταν στην αντιπολίτευση δεν συναινούσε στο να "περάσει" η συμφωνία από τη Βουλή, όπου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 για την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι επανέλαβε σήμερα την πρόταση της κυβέρνησης της χώρας του να συναινέσει στην τροποποίηση αυτή του Συντάγματος, με την προϋπόθεση αυτή να τεθεί σε ισχύ όταν η Βόρεια Μακεδονία ενταχθεί στην ΕΕ, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Βουλγαρία όσο και η ΕΕ.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνύσει επανειλημμένως, πως τα Σκόπια θα μπορέσουν να ανοίξουν τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ , αφού πρώτα η Βόρεια Μακεδονία τροποποιήσει το Σύνταγμά της.

Οι σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το VMRO-DPMNE, τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στη Σόφια, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Επιπλέον, και οι σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα γνωρίζουν δοκιμασία εξαιτίας της αντίρρησης της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας να αποκαλεί τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία και να εμμένει στη χρήση του όρου «Μακεδονία», κατά παράβαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας μετέβη στα Σκόπια από την Ποντγκόριτσα, όπου προηγουμένως σήμερα είχε συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του Μαυροβουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.