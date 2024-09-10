Βουλγαρία: Η χώρα παρείχε 93 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακά προγράμματα μέσω της ΕΕ το 2023

Η Βουλγαρία είναι πάροχος αναπτυξιακής συνεργασίας από τότε που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2023, η χώρα παρείχε 93 εκατομμύρια ευρώ μέσω του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τις Διεθνείς Συνεργασίες Γιούτα Ουρπιλάινεν σε συνέντευξή της στον Λιούμπομιρ Μαρτίνοφ του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αυτό αντιστοιχεί στο 0,6% της Επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που διοχέτευσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της ΕΕ το 2023, πρόσθεσε.

Η Ουρπιλάινεν έδωσε τη συνέντευξη την παραμονή της επίσκεψης εργασίας στη Βουλγαρία που πραγματοποίησε σήμερα. Το πρόγραμμά της περιελάμβανε συνάντηση με τον υπηρεσιακό υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Κόντοφ, όπως και συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και νεολαιίστικων οργανώσεων. Μεταξύ των θεμάτων που επρόκειτο να συζητηθούν ήταν η γεωπολιτική κατάσταση και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στην υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της ΕΕ Global Gateway (Παγκόσμια Πύλη).

Η Επίτροπος δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της Βουλγαρίας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος από την οικονομική συνεισφορά της. "Γνωρίζω ότι η Βουλγαρία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, δεδομένης της μεγάλης τεχνογνωσίας που πετύχατε κατά τη διαδικασία ένταξης. Η Global Gateway ανοίγει επίσης σε αυτές τις περιοχές", δήλωσε η Φινλανδή Επίτροπος.

"Η Global Gateway είναι η θετική προσφορά της ΕΕ στους εταίρους, η επενδυτική μας στρατηγική με στόχο την κινητοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων αξίας έως και 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για βιώσιμες υποδομές και ανθρώπινη ανάπτυξη στον Παγκόσμιο Νότο", εξήγησε η Ουρπιλάινεν. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία τοπικής αξίας και στην οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκβιομηχάνισης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, πρόσθεσε. Η Ουρπιλάινεν τόνισε ότι αυτή δεν είναι μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στο πρόγραμμα της Κίνας "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος" για τη χρηματοδότηση υποδομών και άλλων αναπτυξιακών έργων στην Ασία και την Αφρική.

Πηγή: skai.gr

