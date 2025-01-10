Γκουίνεθ Πάλτροου για Λος Άντζελες: Είμαστε ασφαλείς, στενοί μας φίλοι έχουν χάσει τα πάντα 

Είμαστε ασφαλείς διαβεβαίωσε την Τετάρτη τους φίλους της στο Instagram η διάσημη ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου στη σκιά της πύρινης λαίλαπας που ξέσπασε στο Λος Άντζελες. «Στενοί μας φίλοι έχουν χάσει τα πάντα» τονίζει ωστόσο στην ανάρτησή της προς τους 8,7 εκατ. ακολούθους της.



«Σας παρακαλώ όλους, μείνετε ασφαλείς και σε εγρήγορση» ήταν η προτροπή της. Μεταξύ των πυρόπληκτων, είναι διάσημοι τραγουδιστές και ηθοποιοί όπως ο Άντονι Χόπκινς, ο Μπίλι Κρίσταλ και ο Τζεφ Μπρίτζες.

Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται για ακόμη μια ημέρα στο Λος Άντζελες, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για εμπρησμό.



Αναλυτικά το μήνυμα της Γκουίνεθ Πάλτροου



«Το αγαπημένο μας Λος Άντζελες…

Είμαστε σε βαθιά θλίψη για τόσους πολλούς από τους στενούς μας φίλους που έχουν χάσει τα πάντα. Ευχαριστούμε όσους ρωτούν, αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλείς. Όταν σβήσουν οι φωτιές, θα υπάρχουν περισσότερα να πούμε και όλα να κάνουμε. Η πόλη των αγγέλων θα χρειαστεί αγγέλους κάθε είδους. Σας παρακαλώ όλους, μείνετε ασφαλείς και σε εγρήγορση».

Πηγή: skai.gr

