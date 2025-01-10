Ζελένσκι: Οι Δυτικοί εταίροι δεσμεύθηκαν για επιπλέον βοήθεια ύψους 2 δισεκ. δολαρίων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στη διάρκεια των συναντήσεών του με τους Δυτικούς εταίρους του Κιέβου στο Ράμσταϊν της Γερμανίας συγκεντρώθηκαν δεσμεύσεις ύψους 2 δισεκ. δολαρίων για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο My-Ukraina μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία στην αμερικανική βάση στη Γερμανία δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το είδος της βοήθειας, αλλά επεσήμανε ότι 34 χώρες δεσμεύθηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία σε διάφορούς τομείς.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπήρξαν επιπλέον πακέτα στήριξης της Ουκρανίας ύψους 2 δισεκ. δολαρίων», σχολίασε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.

Η βοήθεια αφορά την αντιαεροπορική άμυνα, την αποναρκοθέτηση, τις δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, το πυροβολικό, αλλά και τεχνολογία για τη συγκέντρωση πληροφοριών.

«Όλα αυτά θα ενισχύσουν την Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες έκαναν τις δεσμεύσεις αυτές.

Χθες Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον στρατιωτική βοήθεια ύψους 500 εκατ. δολαρίων, στην οποία θα περιλαμβάνονται μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικά εδάφους- αέρος και εξοπλισμός για μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Πηγή: skai.gr

