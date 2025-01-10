Μασκ: Δωρεάν χρήση τερματικών Starlink στις πυρόπληκτες περιοχές στο Λος Άντζελες

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ο βράδυ της Τετάρτης ότι η SpaceX θα παράσχει δωρεάν τερματικούς σταθμούς Starlink στις πυρόπληκτες περιοχές στο Λος Άντζελες, ενώ επέκρινε εκ νέου τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας για τη διαχείριση της κρίσης.

Η ηλεκτροδότηση και η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές των πληγεισών περιοχών.

«Η SpaceX θα παράσχει δωρεάν τερματικά Starlink στις πληγείσες περιοχές του Λος Άντζελες αύριο το πρωί», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία Starlink στην περιοχή, λόγω των διαταραχών στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας από τις πυρκαγιές.

SpaceX will provide free Starlink terminals to affected areas in LA tomorrow morning https://t.co/hm4k3hAmq2 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2025

Η Starlink- η οποία έχει πάνω από 4,6 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί σμήνος δορυφόρων επισημαίνοντας ότι η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και δεν επηρεάζεται πολύ από τις διαταραχές στο έδαφος.

Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται για ακόμη μια ημέρα στο Λος Άντζελες, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για εμπρησμό.

To ιατροδικαστικό τμήμα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τον νεότερο απολογισμό, επισημαίνοντας ωστόσο εκκρεμεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, η οποία ίσως διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ειδοποίησης των συγγενών.

Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

