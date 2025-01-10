Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται για ακόμη μια ημέρα στο Λος Άντζελες, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο για εμπρησμό.

To ιατροδικαστικό τμήμα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τον νεότερο απολογισμό, επισημαίνοντας ωστόσο εκκρεμεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, η οποία ίσως διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ειδοποίησης των συγγενών.

Δείτε live εικόνα:

Η εικόνα από τα πέντε πύρινα μέτωπα

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την κατάσβεση των πέντε βασικών πυρκαγιών.

Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει τα εξής:

Palisades: Κάηκαν τουλάχιστον 19.978 στρέμματα και η φωτιά έχει περιοριστεί κατά 6%.

Eaton: Στάχτη τουλάχιστον 13.690 στρέμματα. Συνεχίζεται και καίει ανεξέλεγκτη.

Hurst: Στις φλόγες τουλάχιστον 771 στρέμματα. Έχει οριοθετηθεί κατά 37%.

Lidia: Κάηκαν τουλάχιστον 348 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 60%.

Kenneth: Στάχτη τουλάχιστον 960 στρέμματα.

800 κατάδικοι στη μάχη με τις φλόγες

Παράλληλα, το Υπουργείο Σωφρονισμού της Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε στο BBC ότι σχεδόν 800 φυλακισμένα άτομα έχουν ενταχτεί στην CalFire για να επιβραδύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, στο πλαίσιο ενός εθελοντικού προγράμματος. Η CalFire έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής 4.700 εθελοντές.

Το τμήμα σωφρονισμού και αποκατάστασης της Καλιφόρνια λειτουργεί σε όλη την πολιτεία στρατόπεδα πυροσβεστικής εκπαίδευσης για κρατούμενους των φυλακών, οι οποίοι υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις αρχές.

Πάνω από 1.800 έγκλειστοι εθελοντές πυροσβέστες φιλοξενούνται σε αυτά τα στρατόπεδα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς οι δεξαμενές αδειάζουν και οι πυροσβέστες στρέφονται πλέον στις πισίνες και τα σιντριβάνια για να εφοδιαστούν.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα διαθέσει κάθε δυνατό ομοσπονδιακό πόρο στη νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ομοσπονδιακών πυροσβεστών, 30 πυροσβεστικών ελικοπτέρων και αεροπλάνων, 8 DoD C-130 και 500 στρατιωτικού προσωπικού εκκαθάρισης εδάφους.

Δεκάδες αεροσκάφη στους αιθέρες

Στον μαύρο από τους καπνούς ουρανό του Λος Άντζελες, δεκάδες πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έκαναν χθες, Πέμπτη, ασταμάτητα ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού αφρού για να περιορίσουν τις φλόγες που ρημάζουν τομείς της καλιφορνέζικης μητρόπολης.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο πολλά ταυτόχρονα», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Άλμπερτ Αζούζ, χειριστής ελικοπτέρου στο οποίο επιβιβάστηκαν δημοσιογράφοι που πέταξαν πάνω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, αντιμέτωπη με τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία αεροπορικών μεταφορών από το 2016, ο Άλμπερτ Αζούζ έχει δει πολλές πυρκαγιές. Θυμάται ιδίως αυτές που σάρωσαν τη λουτρόπολη Μάλιμπου, δυτικά του Λος Άντζελες, πριν από έξι χρόνια.

«Ήταν παλαβό», λέει με φόντο τους γεμάτους καπνούς αιθέρες της μεγαλούπολης.

Οι δημοσιογράφοι στο ελικόπτερο μπορούσαν να δουν τουλάχιστον έξι μέτωπα. Ο ορίζοντας καλυπτόταν από πελώριες στήλες καπνού, που υψώνονταν από βουνά και λόφους γύρω από την πόλη.

Στον ουρανό μπορούσαν να παρατηρήσουν από κοντά το ατελείωτο μπαλέτο Canadair και ελικοπτέρων κοντά στην Καλαμπάσας, ακριβή περιοχή γεμάτη εξοχικά πολυεκατομμυριούχων δυτικά του Λος Άντζελες, όπου εκδηλώθηκε φωτιά χθες βράδυ.

Έξι ελικόπτερα επιχείρησαν σε χαμηλό ύψος στη ζώνη αυτή για να ρίξουν νερό στις φλόγες.

Σε μεγαλύτερο ύψος, μικρά αεροσκάφη έπαιζαν ρόλο οδηγών των πελώριων αεροσκαφών με δεξαμενές γεμάτες επιβραδυντικό αφρό, που έκαναν ρίψεις για να ανακόψουν την εξάπλωση πυρκαγιών.

Διάφορα αεροσκάφη, ανάμεσά τους τροποποιημένα ελικόπτερα Chinook της Boeing, ικανά να κάνουν ρίψεις ως και 10.000 λίτρων νερού, στάλθηκαν από τον Καναδά.

Ωστόσο, όταν εκδηλώθηκαν οι πρώτες εστίες φωτιάς στο Λος Άντζελες, την Τρίτη, δεν ήταν σε θέση να επιχειρήσει κανένα απολύτως αεροσκάφος: έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι με ριπές ως ακόμη και 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Πλέον, πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα μπορούν να δράσουν κι αποτελούν απόλυτα απαραίτητο όπλο στη μάχη με τις φλόγες. Χθες, ελικόπτερα έκαναν εκατοντάδες ρίψεις.

Μετά τη δύση του ηλίου, όσα αεροσκάφη έχουν δυνατότητα νυχτερινών πτήσεων συνέχισαν τις εξόδους, τουλάχιστον όσο το επέτρεπαν οι άνεμοι.

Canadair συγκρούστηκε με drone

Ωστόσο, ένα Super Scooter, αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος της Canadair, ικανό να κάνει ρίψεις εκατοντάδων λίτρων νερού κάθε φορά, καθηλώθηκε στο έδαφος, εξαιτίας σύγκρουσης με drone.

Το ατύχημα δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό —το πυροσβεστικό αεροσκάφος έχει τρύπα στο φτερό και θα χρειαστεί επισκευές που δεν είναι σαφές πόσο θα χρειαστούν, κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ—, ωστόσο η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα και προειδοποίησε πως όποιος στέλνει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών αντιμετωπίζει ως έναν χρόνο φυλάκιση.

Dramatic footage shows the aftermath of the deadly Eaton wildfire in Los Angeles ⤵️ pic.twitter.com/8Fhskffm2b — Anadolu English (@anadoluagency) January 10, 2025

Σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό – 20 συλλήψεις για λεηλασίες

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού στην περιοχή Woodland Hills της πόλης. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα ξημερώματα την Παρασκευής, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για έναν πιθανό ύποπτο που «προσπαθούσε να ανάψει φωτιά».

Η οδός στην οποία βρέθηκε ο ύποπτος, βρίσκεται βόρεια της περιοχής όπου καίει η φωτιά Palisades από την Τρίτη. Ωστόσο, η αστυνομία τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει «οποιαδήποτε σχέση με οποιαδήποτε φωτιά από αυτόν τον ύποπτο αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, στην περιοχή έχει αναπτυχτεί και στρατός καθώς παρατηρούνται λεηλασίες. «Η εκμετάλλευση των εκκενωμένων κοινοτήτων είναι κάτι άρρωστο. Η λεηλασία δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ σε ανάρτηση στο Χ για την άφιξη των αξιωματικών του στρατού.

Τουλάχιστον 20 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για λεηλασίες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.