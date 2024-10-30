Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα το πρωί τον Αχμέτ Οζέρ, δήμαρχο Εσένγιουρτ, του μεγαλύτερου δήμου της μητροπολιτικής περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης, με την κατηγορία ότι υπάρχουν εις βάρος του «ισχυρές υποψίες τέλεσης εγκληματικής πράξης» ως μέλους της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ.

Ο Αχμέτ Οζέρ εξελέγη δήμαρχος Εσένγιουρτ στις εκλογές της 31ης Μαρτίου φέτος από το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τη διετία 2022-23 διατέλεσε σύμβουλος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Αχμέτ Οζέρ είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης και τα τελευταία δέκα χρόνια είχε επικοινωνήσει 694 φορές με μέλη του ΡΚΚ, από τις οποίες 14 φορές με τον εκ των ηγετών της οργάνωσης και καταζητούμενο για τρομοκρατία Ρεμζί Καρτάλ.

Η σύλληψη του Οζέρ έγινε στις 6:00 το πρωί και ακολούθησε αστυνομική έρευνα στον δήμο, στην οικία και την επιχείρησή του.

Αντιδράσεις

Αντιδρώντας στη σύλληψη του Οζέρ, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ έκανε λόγο για άδικη σύλληψη με αβάσιμες κατηγορίες και συνέδεσε το γεγονός με τις εξελίξεις γύρω από το Κουρδικό πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες. Στις 23 Οκτωβρίου είχε σημειωθεί τρομοκρατική επίθεση κατά της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (ΤΑΙ) στην 'Αγκυρα, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε υπονοήσει ότι θα μπορούσε να αποφυλακιστεί ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτζαλάν, αν αποκήρυσσε την ένοπλη βία και ζητούσε από τα μέλη της οργάνωσης του να τη διαλύσουν.

«Ο δήμαρχος μας στο Εσένγιουρτ, ο καθηγητής Αχμέτ Οζέρ, συνελήφθη σε μια επιχείρηση σήμερα το πρωί. Παρακολουθώ στενά όσα συμβαίνουν. Η μεταχείριση ενός επιστήμονα, διαμορφωτή της κοινής γνώμης και πολιτικού, ο οποίος κατέχει εδώ και χρόνια υψηλόβαθμες θέσεις στο δημόσιο τομέα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ο οποίος έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να είναι υποψήφιος μόλις πριν από έξι μήνες, ο οποίος ανήλθε στο αξίωμα αυτό στις εκλογές με μεγάλη υποστήριξη από τους ψηφοφόρους του Εσένγιουρτ, είναι άδικη και οι ισχυρισμοί εναντίον του αβάσιμοι. Τα γεγονότα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες» δήλωσε ο πρόεδρος του CHP.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο δήμαρχος του Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δήλωσε: «Ο δήμαρχος του Εσένγιουρτ, καθηγητής Αχμέτ Οζέρ, συνελήφθη σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία. Ο κ. Οζέρ, ο οποίος έχει υπηρετήσει το κράτος και έχει εργαστεί σε ανώτερα κλιμάκια πανεπιστημίων από τη θέση του πρύτανη και αντιπρύτανη, είναι ένας πολύτιμος επιστήμονας και παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Τουρκία πρέπει να πάψει να είναι μια χώρα όπου γίνονται πρωινές έφοδοι σε σπίτια πολιτικών και επιστημόνων».

Το Εσένγιουρτ δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος δήμος της μητροπολιτικής περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης, αλλά και ο μεγαλύτερος περιφερειακός δήμος της Τουρκίας, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της εσωτερικής μετανάστευσης στη χώρα, κυρίως από τις ανατολικές και νοτιοανατολικές επαρχίες. Βρίσκεται στα δυτικά του ευρύτερου αστικού ιστού της Κωνσταντινούπολης και έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

