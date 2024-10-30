Ισραήλ: Διαπραγματεύεται με τη Χαμάς συμφωνία για εκεχειρία ενός μηνός

Το Ισραήλ επιδιώκει να συνάψει μια συμφωνία βάσει της οποίας ένας μικρός αριθμός Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθεί, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το πρακτορείο Ανατολή.



Κατά τη διάρκεια συναντήσεων την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Ντόχα, ο διευθυντής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα διαβουλεύτηκε με τον επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και τον Πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι σχετικά με τη διευκόλυνση μιας συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth.



Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Μπαρνέα πρότεινε την απελευθέρωση μεταξύ 11 και 14 Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπόλοιπων γυναικών και ηλικιωμένων, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες.



Σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ επίσης θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται στις φυλακές του, με τον ακριβή αριθμό να συζητείται στις διαπραγματεύσεις.



To δημοσίευμα ανέφερε ότι η πρόταση θα παρουσιαστεί σύντομα στους ηγέτες της Χαμάς για να αξιολογήσουν εάν η ομάδα είναι πρόθυμη να επιστρέψει στις συνομιλίες για μια «μικρή συμφωνία».



Πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι προκειμένου να ενθαρρύνει τη Χαμάς να αποδεχθεί μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, το Ισραήλ αναμένεται να δεσμευτεί να απελευθερώσει περισσότερους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τους μεσολαβητές ή το Ισραήλ σχετικά με την πρόταση. Η ισραηλινή εφημερίδα Hayom ανέφερε πάντως ότι αξιωματούχοι του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού συναίνεσαν στην πρόταση, λέγοντας ότι «κάθε πρόταση που δεν περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να συζητηθεί».



Το Channel 12 του Ισραήλ ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει αυτήν την πρόταση, ενώ οι μεσολαβητές θα εξετάσουν την απάντηση της Χαμάς.



Αν και η Χαμάς δεν αντέδρασε αμέσως στις ισραηλινές αναφορές, ο ηγέτης της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι «η Χαμάς ανταποκρίθηκε στο αίτημα των μεσολαβητών να διερευνήσει νέες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων», έχοντας προηγουμένως επιμείνει σχετικά με την εφαρμογή συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις.



Είπε ότι η οργάνωση έχει πραγματοποιήσει «ορισμένες συναντήσεις για αυτό το θέμα», σημειώνοντας ότι «θα πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις στο ίδιο πλαίσιο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Ο Αμπού Ζούχρι επανέλαβε ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή «σε οποιαδήποτε συμφωνία ή ιδέα που θα δώσει τέλος στα δεινά του λαού μας στη Γάζα, θα επιφέρει πλήρη κατάπαυση του πυρός, θα εξασφαλίσει την απόσυρση της κατοχής από ολόκληρη την επικράτεια, θα άρει τον αποκλεισμό, θα προσφέρει ανακούφιση, υποστήριξη και καταφύγιο για τους ανθρώπους μας, υποστηρίξτε την ανοικοδόμηση και εξασφαλίστε μια σοβαρή συμφωνία για τους κρατούμενους».



Το Ισραήλ εκτιμά ότι περίπου 101 αιχμάλωτοι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύεται ότι έχουν ήδη σκοτωθεί από αδιάκριτες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον πυκνοκατοικημένο θύλακα.



Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης με επικεφαλής τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από το Ισραήλ στις 18 Οκτωβρίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες.



Η Χαμάς, ωστόσο, λέει ότι η αιματηρή σύγκρουση θα τερματιστεί όταν το Ισραήλ τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον θύλακα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας της Γάζας περισσότεροι από 43.060 ανθρώπους από τον περασμένο Οκτώβριο.



Πηγή: skai.gr

