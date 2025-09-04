Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Victoria στο Λονδίνο, όταν διώροφο λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Bus crash nearby Victoria Station several people injured.. pic.twitter.com/Uz4M3ed7oj September 4, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση, με τον οδηγό του λεωφορείου, επιβάτες και πεζούς να μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στο σημείο υπάρχει έντονη παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε:

«Κληθήκαμε στις 8:20 π.μ. (τοπική ώρα) για να επέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στην οδό Victoria Street, στο Γουέστμινστερ. Έχουμε στείλει δυνάμεις στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων πληρωμάτων ασθενοφόρων, εξειδικευμένων διασωστών, ενός διασώστη σε όχημα ταχείας απόκρισης, ενός υπεύθυνου κλινικής ομάδας, ενός αξιωματικού διαχείρισης περιστατικών και ενός οχήματος υποστήριξης διοίκησης. Έχουμε επίσης αποστείλει το εναέριο ασθενοφόρο του Λονδίνου. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.